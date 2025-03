Le Vietnam et Cuba envisagent de créer des coentreprises dans divers domaines

La ministre cubaine du Commerce intérieur, Betsy Díaz Velázquez, a exprimé son vif intérêt pour la promotion de coentreprises avec des partenaires vietnamiens dans le domaine de la fabrication et du commerce sur le marché intérieur cubain.

Lors d'une réunion le 4 mars avec l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Quang Long, Díaz Velázquez a déclaré que Cuba offrirait des conditions optimales aux investisseurs vietnamiens pour créer des coentreprises dans le domaine de la fabrication et du commerce, visant à répondre aux besoins essentiels de la population cubaine en biens de consommation.

La ministre cubaine a également souligné son intérêt pour le renforcement de la coopération bilatérale dans l'agriculture, la fabrication de biens de consommation et l'importation d'équipements économes en énergie.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Quang Long, a assuré que son ambassade aiderait le ministère cubain du Commerce intérieur en lui fournissant des informations et en le mettant en contact avec des entreprises vietnamiennes expérimentées dans ces domaines.

Les deux parties ont reconnu l’immense potentiel de coopération multisectorielle et ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre des accords de haut niveau, renforçant l’amitié durable et le partenariat intégral entre le Vietnam et Cuba.

Le ministère cubain du Commerce intérieur gère le système commercial intérieur du pays, en se concentrant sur les entreprises publiques pour assurer l’approvisionnement en biens essentiels, contrôler les prix et améliorer l’accès au marché pour la population cubaine.

