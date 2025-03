Des crédits et des incitations pour les acquéreurs de logements sociaux à faible revenu

De nombreuses banques ont lancé des crédits adaptés, notamment des prêts à la consommation et des prêts au logement social pour les groupes à faible revenu et défavorisés.

Selon Tông Thi Hanh, directrice du département de gestion du marché du logement et de l'immobilier du ministère de la Construction, le ministre des Finances a proposé de charger le ministère de la Construction d'examiner la possibilité de créer un fonds national de logement comme l'a ordonné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Le gouvernement et le Premier ministre n'ont pas officiellement assigné cette tâche au ministère de la Construction. Cependant, étant donné sa responsabilité en matière de gestion du logement, le ministère a rapidement demandé à ses unités spécialisées d'étudier l'expérience internationale, de réviser les réglementations existantes et de proposer des solutions suite à la directive du chef du Parti du 24 février sur la création du fonds pour le développement du logement abordable dans les grandes villes.

Les unités spécialisées du département ont été chargées d'étudier tous les aspects, de la planification et des programmes de développement du logement à la mise en œuvre du projet, afin de s'assurer qu'une fois que le gouvernement et les autorités compétentes auront émis des instructions officielles, le ministère pourra rapidement élaborer une proposition pour la soumettre au gouvernement et aux autorités compétentes, garantissant à la fois le progrès et la qualité.

En ce qui concerne le développement du logement social, Tong Thi Hanh a déclaré que dix localités à travers le pays ont intégré des objectifs de logement social dans leurs plans de développement socio-économique annuels et quinquennaux.

Pour le projet de construction d'au moins un million d'appartements de logements sociaux, le Premier ministre a désigné des dirigeants locaux, demandant aux comités populaires provinciaux d'élaborer et d'approuver des plans spécifiques pour les projets de logements sociaux chaque année et par phases, garantissant que la demande locale soit satisfaite jusqu'en 2030.

Les rapports préliminaires montrent que pas moins de 30 localités ont émis des plans de mise en œuvre du projet. À l'échelle nationale, 1.309 sites couvrant une superficie de 9.737 ha ont été désignés pour le développement de logements sociaux.

Pour mettre en œuvre le programme de crédit de 120.000 milliards de dongs pour le développement de logements sociaux, a déclaré Tong Thi Hanh, jusqu'à présent, 37 des 63 localités du pays ont soumis des documents ou annoncé des listes de projets sur leurs portails officiels, avec un total de 90 projets enregistrés. Un total de 2 840 milliards de dongs ont été décaissés dans le cadre de ce programme.

En ce qui concerne la réduction des taux d'intérêt pour atteindre l'objectif d'une croissance économique d'au moins 8% cette année, le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (SBV), Dào Minh Tu, a souligné que le soutien à l'accès au capital, en particulier pour l'expansion des entreprises, est une responsabilité majeure.

La SBV travaille avec les ministères et les agences pour proposer des solutions pour débloquer les capitaux bloqués dans les projets, a déclaré Dào Minh Tu, soulignant que l'expansion des investissements nécessite des taux d'intérêt plus bas.

Selon lui, les banques commerciales ont abaissé les taux d'intérêt en moyenne de 1,4%. Au cours des deux premiers mois de 2025, conformément aux directives du Gouvernement et du Premier ministre, le secteur bancaire et les établissements de crédit ont continué à réduire les taux d'intérêt de manière stable.

Dans les temps à venir, la SBV surveillera de près les taux d'intérêt pour s'assurer que les banques commerciales restent proactives tout en soutenant les entreprises en réduisant les coûts et en abaissant les taux de prêt à toutes les conditions, a-t-il déclaré.

VNA/CVN