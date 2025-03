Réduction des taxes d’importation de café en Algérie : une aubaine les exportateurs

Dans le cadre de la loi de finances 2025, le gouvernement algérien a réduit les droits d’importation sur le café de 30% à seulement 5%, tout en supprimant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19% et la taxe intérieure de consommation de 10%. Ces réductions d’impôts visent à faire baisser les prix du café et à soutenir les consommateurs locaux.

Photo : VNA/CVN

Selon Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial du Vietnam en Algérie, le total des taxes et frais sur les grains de café vert Robusta importés est désormais tombé à 10%, soit une baisse significative par rapport au taux précédent de 63%. Cette incitation devrait rester en vigueur jusqu’à fin 2025.

L'Algérie, qui ne produit pas de café, importe donc 100% de sa consommation pour répondre à une demande intérieure soutenue par une population de plus de 46 millions d'habitants ; le pays importe environ 130.000 tonnes de grains par an, pour une valeur d'environ 300 millions de dollars, le café étant la boisson la plus populaire en Algérie. Le café est généralement importé sous forme de grains bruts, puis torréfié et transformé localement pour satisfaire les préférences des consommateurs algériens et se conformer aux politiques d’importation. Le Robusta représente plus de 85% des importations totales de café de l’Algérie, le reste étant de l’Arabica.

Le Vietnam est l’un de ses principaux fournisseurs aux côtés du Brésil, de la Colombie, de l’Indonésie, de la Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie et de l’Ouganda.

En 2024, les entreprises vietnamiennes ont exporté 34.158 tonnes de grains de café vert vers l'Algérie, générant 127,4 millions de dollars de revenus. Le café vietnamien continue de bénéficier d'une forte demande en Algérie grâce à sa qualité et à sa saveur distinctive.

VNA/CVN