Le Premier ministre exige la finalisation rapide de l’allocation des fonds budgétaires pour 2025

>> L’AN adopte une résolution concernant le règlement du budget de l'État pour 2022

>> Le Premier ministre demande de combler les lacunes de la législation financière

>> L’Assemblée nationale adopte le budget prévisionnel de l'État pour 2025

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion mensuelle de février du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé que les ministères, agences et localités finalisent rapidement l’allocation des fonds budgétaires de l’État pour 2025 selon les plans approuvés, avec une échéance fixée avant le 15 mars. En cas de non-allocation dans les délais, le gouvernement récupérera les fonds du budget central non alloués pour les redistribuer à d’autres projets nécessitant des financements afin d’accélérer leur mise en œuvre, et engagera une évaluation des responsabilités concernées.

C’est ce qu’a indiqué le ministre et président du Bureau du gouvernement, Trân Van Son, lors de la conférence de presse mensuelle du gouvernement, le 5 mars.

Il a ajouté que, lors de cette réunion, le gouvernement s’était accordé sur une évaluation unanime de la situation socio-économique du mois de février et des deux premiers mois de l’année, mettant en avant plusieurs résultats positifs et remarquables.

L’indice des prix à la consommation (IPC) moyen des deux premiers mois a augmenté de 3,27% par rapport à la même période en 2024. La valeur du commerce extérieur a progressé de 12% sur cette période, avec un excédent commercial estimé à 1,54 milliard de dollars. Par ailleurs, de nombreuses organisations internationales ont continué à évaluer positivement la situation économique du Vietnam et à formuler des prévisions optimistes pour 2025.

Soulignant l’importance de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de préserver les grands équilibres économiques, le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre d’une politique monétaire proactive, flexible et réactive, tout en assurant une coordination fluide et cohérente avec une politique budgétaire expansive, ciblée et prioritaire.

Il a insisté sur la nécessité de garantir un approvisionnement énergétique stable et suffisant, en portant une attention particulière à éviter toute pénurie d’électricité, de pétrole ou de gaz. Par ailleurs, il a ordonné de redoubler d’efforts pour lever les obstacles et résoudre les difficultés, accélérer le décaissement des investissements publics, notamment pour les projets stratégiques. Il a également souligné l’importance de renforcer la promotion et l'attraction des investissements directs étrangers (IDE).

Pham Minh Chinh a exigé l’élaboration d’un plan stratégique et proactif visant à mettre en œuvre des solutions adaptées pour promouvoir un commerce équilibré et durable avec les États-Unis, la Chine et d'autres partenaires clés. Il a souligné l’importance d’exploiter de manière optimale les 17 accords de libre-échange déjà en place et a appelé à accélérer les négociations et la signature de nouveaux accords commerciaux. En outre, il a chargé le ministère de la Police d’étudier la possibilité d’introduire une exemption de visa pour les citoyens de certains pays.

Le chef du gouvernement a également ordonné de privilégier les secteurs de la culture, du social, de la protection de l’environnement, de la prévention des catastrophes naturelles et de l’adaptation au changement climatique. Il a en outre souligné la nécessité de maintenir et renforcer la défense nationale et la sécurité, d’assurer l’ordre et la sécurité publique, ainsi que d’intensifier la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage.

VNA/CVN