La production de riz : un point fort de la coopération agricole Vietnam - Cuba

Photo : VNA/CVN

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, mercredi 5 mars, le président d'Agri VMA, Nguyên Van Quang, a présenté trois modèles de coopération : la culture directe sur 1.000 ha, la fourniture de matériel et la formation des agriculteurs cubains, ainsi que la vente et l'assistance technique en semences, engrais et machines agricoles. La récolte prévue en mai pourrait dépasser 10 tonnes par hectare, soit plus de trois fois le rendement moyen précédent.

L'ambassadeur Lê Quang Long a salué ces avancées, soulignant l'impact de ce projet sur la sécurité alimentaire de Cuba et le rôle des entreprises vietnamiennes dans le renforcement des liens bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Oslando Linares Morell, président du groupe agricole du ministère cubain de l'Agriculture, prévoit d'élargir cette initiative à plus de 400 ha, avec une expansion future à l'ensemble de la province de Pinar del Río.

Ce succès repose sur les efforts conjoints des ingénieurs vietnamiens et cubains, qui ont surmonté des défis liés à la qualité des sols et au manque d’équipements. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement socio-économique de Cuba à l'horizon 2030.

VNA/CVN