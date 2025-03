Des contrats d'une valeur de 60 millions de dollars signés au Salon international de la construction navale

Une série d'accords de coopération importants et de nouveaux contrats d'une valeur totale pouvant atteindre 60 millions de dollars devraient être signés lors du 10 e Salon international de la construction navale et des technologies offshore (Vietship 2025), qui s'est ouvert à Hanoï le 5 mars.

Organisé conjointement par la Société de construction navale du Vietnam (SBIC) et l’Entreprise d'ingénierie de construction navale (VISEC), l'événement de trois jours comprend plus de 200 stands de plus de 100 exposants nationaux et internationaux, notamment ceux de pays dotés d'industries maritimes développées, comme la Norvège, les Pays-Bas, la Chine, la Finlande, la République de Corée et Singapour.

Photo : BTC/CVN

Vietship 2025 n'est pas seulement une vitrine des dernières technologies de construction navale et d'éoliennes offshore, mais propose également des événements clés tels qu'un forum d'acheteurs et des séminaires sur la transition verte dans l'énergie éolienne maritime et offshore, offrant aux fournisseurs et aux clients potentiels des opportunités de se connecter et d'établir des partenariats.

Le vice-ministre de la Construction, Nguyen Xuan Sang, a souligné l'importance de l'événement, affirmant que pour atteindre l'objectif ambitieux de croissance d'au moins 8 % en 2025, l'expansion de tous les secteurs économiques, y compris le développement de l'économie maritime et marine, est essentielle.

Vietship 2025 met en évidence la «renaissance» de la SBIC au milieu de ses efforts de restructuration, démontrant une croissance continue et une expansion commerciale, a-t-il déclaré.

Il a profité de l'occasion pour appeler les entreprises à continuer de collaborer à la production, aux activités et à la restructuration de la SBIC, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.

Pham Hoai Chung, président du Conseil des membres de la SBIC, a déclaré que l'économie du transport maritime et l'industrie de la construction navale ont le plus grand impact sur la stratégie de développement économique maritime de chaque pays.

Selon Pham Hoai Chung, SBIC et ses coentreprises, spécialisées dans la construction et la réparation de grands navires, représentent plus de 60 % de la capacité de construction navale du Vietnam. Le gouvernement a orienté davantage de recherches vers de nouvelles politiques visant à soutenir la croissance de l'industrie, à renforcer les partenariats internationaux, à encourager les investissements dans les infrastructures et à promouvoir la modernisation technologique dans ce domaine.

L'ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken, a déclaré que le Vietnam et la Norvège sont tous deux membres de l'Organisation maritime internationale (OMI) et que le transport maritime bleu créera bientôt de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays et leurs entreprises, générant ainsi de nouveaux emplois pour les communautés côtières.

Se lancer dans un voyage bleu est une priorité commune, et la Norvège espère que Vietship favorisera de nouveaux partenariats entre les entreprises norvégiennes et vietnamiennes, a-t-il déclaré.

Avec une série de séminaires thématiques, des accords de partenariat clés et des innovations technologiques impressionnantes présentées, Vietship 2025 réaffirme sa position de salon maritime de premier plan au Vietnam et dans la région, posant les bases du développement durable de l'industrie maritime vietnamienne à l'avenir.

VNA/CVN