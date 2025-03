Le Premier ministre fixe les priorités économiques et sociales

Dans la matinée du 5 mars, lors de la réunion mensuelle du gouvernement pour le mois de février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé qu’à l’avenir, en plus de l’accent mis sur la stabilité macroéconomique et la promotion de la croissance, les ministères, les secteurs et les localités poursuivent la rationalisation de la structure organisationnelle et préparent la réorganisation d’unités administratives.

Approuvant l’évaluation selon laquelle la situation socio-économique en février et au cours des deux premiers mois de l’année est meilleure qu’à la même période de l’année dernière, le Premier ministre a souligné que l’objectif d’une croissance du PIB d’au moins 8% en 2025 restait un grand défi, nécessitant des efforts continus et maximaux.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de poursuivre la rationalisation de la structure organisationnelle pour une meilleure performance, et d’élaborer sans tarder un projet sur la fusion de certaines unités administratives de niveau provincial, sur la suppression du niveau administratif des districts et la poursuite de la fusion d’unités administratives communales.

Stabilité macroéconomique

Soulignant la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et d’assurer les grands équilibres de l’économie, le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre d’une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, tout en assurant une coordination harmonieuse et cohérente avec une politique budgétaire expansive appropriée, ciblée et priorisée.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de garantir un approvisionnement énergétique suffisant, en veillant particulièrement à éviter toute pénurie d’électricité, de pétrole, de gaz. Il a ordonné d’intensifier les efforts pour éliminer les obstacles et les difficultés, accélérer le décaissement des investissements publics, notamment pour les projets clés. Il a également appelé à renforcer la promotion et l’attraction des IDE, notamment les projets avec la haute technologie.

Pham Minh Chinh a exigé l’élaboration d’un plan proactif pour mettre en œuvre des solutions adaptées afin de favoriser un commerce équilibré et durable avec les États-Unis, la Chine et les principaux partenaires. Il a insisté sur l’exploitation efficace des 17 accords de libre-échange déjà signés et sur l’accélération des négociations et de la signature de nouveaux accords commerciaux. Par ailleurs, il a demandé au ministère de la Sécurité publique d’étudier la possibilité d’exemption de visa pour les citoyens de certains pays.

Le chef du gouvernement a également ordonné de privilégier les secteurs de la culture, du social, de la protection de l’environnement, de la prévention des catastrophes naturelles et de l’adaptation au changement climatique.

Il a en outre souligné la nécessité de maintenir et renforcer la défense nationale et la sécurité, d’assurer l’ordre et la sécurité publique, ainsi que d’intensifier la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage…

