Hâu Giang présente ses atouts et opportunités agricoles à une délégation philippine

Le vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti de Hâu Giang, Nguyên Tuân Anh, a dévoilé les atouts et le potentiel agricoles lors d'une séance de travail avec une délégation du ministère philippin de l'Agriculture mercredi 5 mars.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Tuân Anh a déclaré que la province du delta du Mékong, avec un vaste réseau fluvial, un sol fertile et un climat tempéré, est bien placée pour le développement agricole, en particulier dans la riziculture et la culture fruitière. À l'avenir, Hâu Giang est sur le point de devenir un pôle de transport clé avec deux autoroutes facilitant une connectivité transparente, ouvrant des opportunités pour l'agriculture de haute technologie, la croissance industrielle, l'expansion urbaine et la logistique.

La province attire activement les investissements, avec un engagement en faveur d'un défrichement des terres et de procédures administratives rapides, de politiques, d'infrastructures et d'opportunités attrayantes, a-t-il déclaré, invitant davantage d'entreprises philippines à s'associer pour stimuler sa croissance durable.

Le gouverneur de la province d'Agusan del Sur, Santiago B. Cane Jr., a exprimé son intérêt pour le soutien local aux agriculteurs et ses stratégies en matière d'infrastructures de canaux, de projets d'irrigation et de gestion des ressources en eau pour la production agricole.

En réponse, le vice-président du Comité populaire provincial, Trân Chi Hùng, a déclaré que la province avait activement soutenu les agriculteurs par le biais de projets de développement agricole, d'avancées technologiques et de fourniture d'engrais et de pesticides pour promouvoir des pratiques agricoles sûres et durables.

L'année dernière, l'économie de Hâu Giang a connu une croissance de 8,76%, se classant au deuxième rang de la région et réalisant 1,298 milliard de dollars d'exportations-importations. Actuellement, la province accueille 25 projets d'investissement étranger.

VNA/CVN