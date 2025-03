Exploitation sécurisée du réseau de transport d'électricité

La Compagnie de transport électrique N°3 (PTC3) gère et exploite actuellement le réseau de transport d'électricité dans neuf provinces du Centre et les Hauts plateaux du Centre, d'une longueur totale de 2.338 km de lignes de 500 kV et six postes électriques de 500 kV.