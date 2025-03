Le Vietnam attire 6,9 milliards de dollars d’IDE en deux mois

Le montant des investissements réalisés était estimé à environ 2,95 milliards de dollars, en hausse de 5,4% en glissement annuel.

Toujours selon la FIA (relevant du ministère des Finances), bien que les investissements étrangers au Vietnam aient poursuivi une tendance positive, les nouveaux capitaux ont diminué, tandis que les investissements additionnels ainsi que ceux réalisés par apports en capital social et acquisition d’actions ont augmenté.

Concrètement, au cours des deux premiers mois, 516 nouveaux projets d’investissement ont été recensés, totalisant plus de 2,19 milliards de dollars, soit une hausse de 10% en nombre de projets, mais une baisse de 48,4% en valeur par rapport à la même période de l’année dernière.

Ajustements du capital

Concernant les ajustements du capital, 256 projets ont fait l’objet d’une augmentation de capital, avec un total de plus de 4,18 milliards de dollars, soit une augmentation de 42,2% en nombre de projets et près de 7,4 fois en valeur par rapport à la même période de l’année dernière. En ce qui concerne les apports en capital social et les acquisitions d’actions, la valeur totale a atteint près de 529,8 millions de dollars, en hausse de 88,8% en glissement annuel.

L'augmentation du nombre de nouveaux projets d'investissement ainsi que du nombre de projets ayant fait l'objet d'un ajustement de capital continue de confirmer que le Vietnam est un marché d'investissement de confiance pour les investisseurs étrangers, selon la FIA (Foreign Investment Agency).

Actuellement, les plus grands partenaires d’investissement du Vietnam sont ses partenaires traditionnels, principalement en provenance d’Asie. En tête figure la République de Corée.

Au cours des deux premiers mois de l'année, les investisseurs sud-coréens ont enregistré plus de 1,5 milliard de dollars au Vietnam, représentant plus de 21,7% du total des investissements, soit 5,4 fois plus par rapport à la même période de l’année dernière. Parmi ces capitaux, l’investissement additionnel de Samsung Display s’est élevé à lui seul à 1,2 milliard de dollars. Singapour a occupé la 2e place, avec plus de 1,48 milliard de dollars, devant la Chine, le Japon, la Thaïlande, etc.

En termes de secteurs, au cours des deux derniers mois, les investisseurs étrangers ont investi dans 18 sur un total de 21 secteurs économiques nationaux. Les industries manufacturières et de transformation se sont classées en tête avec un total de près de 4,72 milliards de dollars, soit 68,3% du total des investissements enregistrés, en hausse de 50,6% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le secteur de l’immobilier est arrivé en deuxième position avec un total d’investissements de près de 1,5 milliard de dollars, devant les services professionnels, scientifiques et technologiques, ainsi que le commerce de gros et de détail…

