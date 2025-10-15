Parachever la base de données nationale pour lever la "carte jaune" de l’INN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, également vice-président du Comité national de direction pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé la 17ᵉ réunion du Comité, organisée le 14 octobre en visioconférence avec 21 villes et provinces côtières.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport présenté par le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tiên, depuis la 16ᵉ réunion tenue le 7 octobre, le pays compte actuellement 80.880 navires de pêche en activité, dont 1.620 nouvellement autorisés. À ce jour, 27.990 sur 28.225 bateaux ont été équipés du système de surveillance des itinéraires (VMS).

Les forces compétentes intensifient les actions de contrôle et de sanction, visant à éradiquer les infractions liées à la pêche INN, notamment les pertes de signal VMS, les dépassements de zones autorisées et les incursions dans les eaux étrangères.

Le ministère de la Défense poursuit une campagne renforcée de patrouille et de surveillance dans les zones maritimes frontalières afin d’empêcher toute nouvelle violation des eaux étrangères par les navires et les pêcheurs vietnamiens. Les autorités maritimes appliquent strictement la règle interdisant la sortie ou l’entrée au port des navires ne remplissant pas les conditions requises, et sanctionnent sévèrement toutes les violations.

S’exprimant à la réunion, Trân Hông Hà a demandé au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’achever dans les plus brefs délais le plan d’action urgent pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne concernant la "carte jaune" de l'INN, en vue de la cinquième mission d’inspection de l’UE.

Il a souligné la nécessité de parachever une base de données nationale unifiée et multifonctionnelle sur la pêche, accessible à différents organismes, permettant à terme l’octroi automatique des licences sur cette plateforme.

Les groupes Viettel et VNPT sont chargés d’intégrer les bases de données relatives aux navires, aux permis de pêche, à la population et aux technologies de localisation.

Le ministère de la Défense devra coordonner avec les forces de surveillance des pêches pour établir un règlement de coopération en mer, tandis que le ministère de la Justice préparera la révision du décret n°38/2024 sur les sanctions administratives dans le secteur de la pêche.

Le ministère de la Science et de la Technologie pilotera l’application des technologies satellitaires et numériques pour compléter le système de données national.

Enfin, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les grands médias nationaux, dont l’Agence vietnamienne d’information et la Télévision nationale du Vietnam, sont invités à diffuser activement les efforts et résultats du pays en matière de gestion durable des ressources halieutiques.

VNA/CVN