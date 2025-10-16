Le Vietnam asseoit sa position sur la carte mondiale de la technologie 5G

Viettel High Tech, filiale du groupe Viettel Military Industry and Telecoms, a été récompensée par Gartner pour son rôle dans la commercialisation de la technologie 5G, lors de la conférence internationale Open RAN Connect 2025 organisé jeudi 15 octobre à Hanoi.

>> Le Vietnam fait un bond en avant après 30 ans de connectivité Internet mondiale

>> Cisco accélère le développement de l’infrastructure 5G au Vietnam

>> En un an, la 5G dépasse le cap du 10 millions d’usagers au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Forte de sa capacité avérée à déployer la technologie 5G à grande échelle au Vietnam et dans la région, Viettel High Tech a été désigné par Gartner "Acteur de niche" pour son rôle pionnier dans le développement et la commercialisation de la technologie de réseau d’accès radio (RAN) ouvert 5G utilisant des puces ASIC.

Viettel High Tech est la seule entreprise d’Asie du Sud-Est à recevoir une telle distinction dans le rapport Magic Quadrant de Gartner sur les solutions d’infrastructure 5G RAN CSP 2025. Cette distinction confirme la position croissante du Vietnam dans la maîtrise des infrastructures de télécommunications de nouvelle génération.

Fondé en 1979, Gartner est un cabinet mondial de recherche et de conseil de premier plan, comptant plus de 2.000 chercheurs et consultants au service de plus de 15.600 entreprises clientes dans plus de 100 pays et territoires. Son rapport Magic Quadrant, une évaluation mondialement reconnue, offre un aperçu des capacités des fournisseurs d’infrastructures RAN 5G, les évaluant indépendamment selon deux critères clés : l’exhaustivité de leur vision et leur capacité d’exécution.

L’écosystème 5G "Make in Vietnam" est entièrement développé par Viettel, couvrant toutes les étapes, de la recherche et de la conception à la fabrication. Ses équipements 5G ont été largement déployés, desservant des dizaines de millions d’utilisateurs sur le réseau central de Viettel (EPC et cœur 5G).

L’infrastructure du groupe comprend également des millions de terminaux d’accès optiques et Wi-Fi, des milliers de systèmes de transmission, un système de facturation en ligne (OCS) prenant en charge plus de 190 millions d’abonnés dans le monde, et un système vocal IMS haute qualité desservant plus de 50 millions d’utilisateurs.

Nguyên Khac Lich, directeur général du Département de l’industrie des technologies de l’information du ministère des Sciences et des Technologies, a souligné que les équipements 5G constituent un produit technologique national stratégique. Depuis 2019, le ministère a fixé comme objectif au Vietnam de maîtriser la conception, la recherche et la production d’équipements 5G, symbole d’autonomie technologique.

L’adoption par Viettel de l’approche Open RAN reflète une vision stratégique d’indépendance, d’ouverture technologique et d’intégration proactive, démontrant ainsi la capacité des ingénieurs vietnamiens à maîtriser certaines des technologies les plus avancées au monde et à commercialiser des produits «Made in Vietnam » sur les marchés internationaux.

Les appareils 5G de Viettel, conçus conformément aux normes internationales ouvertes, ont déjà atteint des marchés comme l’Inde, les Émirats arabes unis et la Turquie. En 2025, l’entreprise prévoit de déployer 2.500 stations 5G supplémentaires dans plusieurs provinces et villes, tout en étendant sa présence internationale.

Nguyên Minh Quang, directeur général de Viettel High Tech, a qualifié la reconnaissance de Gartner d’étape historique, posant des bases solides pour le développement de l’écosystème technologique mondial de Viettel. Après plus d’une décennie d’investissement dans la recherche et le développement des infrastructures nationales de télécommunications et numériques, les efforts de Viettel sont reconnus mondialement. Ce succès, a-t-il déclaré, aidera le Vietnam à renforcer sa maîtrise des technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle, le big data, la blockchain et les semi-conducteurs.

La conférence internationale Open RAN Connect 2025 était co-organisée par Viettel High Tech et Qualcomm, une entreprise technologique américaine de premier plan. L’édition 2024 a suscité un vif intérêt lorsque Viettel a annoncé le lancement commercial de son réseau 5G Open RAN (O-RAN), équipé d’équipements clés développés en interne.

Open RAN Connect 2025 a réuni des représentants d’entreprises de télécommunications nationales et internationales, d’instituts de recherche et d’organisations technologiques afin de discuter des pistes de développement de la commercialisation de l’Open RAN vers une infrastructure numérique efficace et durable.

Cet événement a souligné l’émergence du Vietnam comme l’un des nouveaux pôles mondiaux du mouvement Open RAN et témoigne du rôle pionnier des entreprises vietnamiennes dans l’élaboration des réseaux de télécommunications du futur.

VNA/CVN