Vietnam et Pakistan entament des négociations sur un accord commercial préférentiel

Le Vietnam et le Pakistan ont officiellement lancé les négociations en vue d'un accord commercial préférentiel bilatéral, marquant une avancée significative dans l'intensification de leur coopération économique. Cette initiative majeure a été concrétisée lors de la visite de travail du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, au Pakistan du 13 au 15 octobre.

>> Le Vietnam et le Pakistan visent une croissance commerciale durable

>> Nouvelle étape dans les relations diplomatiques Vietnam - Pakistan

Photo : VNA/CVN

Le 14 octobre, à Islamabad, le ministre Nguyên Hông Diên s'est entretenu avec son homologue pakistanais, Jam Kamal Khan, pour discuter des modalités de renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales. Il a souligné l'importance stratégique du Pakistan en tant que partenaire prometteur en Asie du Sud, en raison de sa position clé dans le réseau manufacturier et commercial reliant l'Asie du Sud-Est à l'Asie du Sud et au Moyen-Orient.

Malgré ce potentiel, les échanges bilatéraux demeurent modestes, avec des chiffres avoisinant 705 millions de dollars en 2023, 850 millions en 2024 et près de 600 millions au cours des neuf premiers mois de 2025. Pour dynamiser ces échanges, le ministre Nguyên Hông Diên a proposé la suppression des barrières douanières, l'amélioration de la connectivité des transports et de la logistique ainsi que la facilitation de la coopération commerciale dans des secteurs complémentaires tels que le textile, le cuir, l'alimentation halal, l'agroalimentaire, la construction mécanique, les matériaux, l'énergie, les produits pharmaceutiques, le numérique et l'innovation.

Il a également exhorté le Pakistan à réviser les taxes d'importation élevées et les exigences de quarantaine qui entravent l'accès des produits vietnamiens, plaidant pour des réductions tarifaires et des conditions plus favorables.

Le lancement des négociations sur un accord commercial préférentiel a été présenté par Nguyên Hông Diên comme une étape cruciale, témoignant de la ferme volonté politique des deux gouvernements de consolider leurs liens économiques, commerciaux et d’investissement.

À court terme, cet accord vise à lever les obstacles tarifaires et non tarifaires existants, facilitant ainsi l'entrée des produits sur leurs marchés respectifs. Des réductions sélectives des droits de douane, des procédures douanières simplifiées et des règles d'origine assouplies devraient réduire les coûts pour les entreprises, stimuler leur compétitivité et accroître les échanges bilatéraux.

L'accord offrira également aux deux nations un mécanisme préférentiel exclusif, garantissant que leurs produits ne soient pas désavantagés face à ceux de pays tiers. Il devrait contribuer à diversifier les marchés d’import et d'exportation, à réduire la dépendance vis-à-vis des principaux partenaires commerciaux et à renforcer la résilience des économies face à la volatilité mondiale.

De son côté, le ministre pakistanais a salué les propositions du Vietnam et a exprimé le souhait de renforcer la coopération au-delà du commerce de biens, incluant les services, l'investissement, l'industrie halal, la banque, l'aviation civile et la santé. Il a suggéré de promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale, d'intensifier les échanges de délégations commerciales et de renforcer la promotion du commerce pour mieux profiter des opportunités.

Les deux ministres ont convenu d'engager immédiatement les négociations sur un accord commercial préférentiel bilatéral, avec l'objectif de le signer d'ici fin 2025. Ils se sont également engagés à dynamiser les liens commerciaux et à promouvoir le commerce et les investissements, en particulier dans les secteurs du textile, de l'industrie halal, des produits agricoles et aquatiques transformés, des matériaux de construction, des minéraux et de la logistique. Cet accord est pressenti pour décupler le volume des échanges bilatéraux, actuellement inférieur à un milliard de dollars par an, au cours des prochaines années.

Plus tard le même jour, les deux ministres ont signé une déclaration conjointe pour lancer les négociations de l’accord commercial préférentiel bilatéral et ont assisté au Forum d’affaires Vietnam - Pakistan, qui a rassemblé des dizaines d’entreprises des deux côtés.

VNA/CVN