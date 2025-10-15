Hô Chi Minh-Ville

Ouverture du 23e Salon international des machines industrielles du textile-habillement

Le 23 e Salon international des machines industrielles du textile-habillement du Vietnam - VTG 2025, l'un des plus grands salons commerciaux annuels au Vietnam co-organisé par la Société de publicité et de foires commerciales (VINEXAD) en collaboration avec la Sarl des services commerciaux et de marketing Yokers, a officiellement ouvert ses portes le 15 octobre au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC).

>> Hô Chi Minh-Ville : ouverture de quatre salons internationaux du textile

>> Textile et chaussure : les entreprises vietnamiennes misent sur le marché intérieur

>> Le textile-habillement vietnamien affirme sa position sur le marché européen

Organisé simultanément du 15 au 17 octobre dans la mégapole du Sud, trois événements, à savoir le Salon international des accessoires textiles et vestimentaires du Vietnam (VITATEX) 2025, le Salon international de la chimie et de la teinture du Vietnam (DYECHEM) 2025 et le Salon international des machines et matériaux pour le cuir et la chaussure (VFM) 2025 était réunis pour le VTG 2025 sur une surface de 15.000m² rassemblant plus de 400 exposants répartis sur plus de 750 stands d’exposition, venus de dix pays et territoires tels que la Chine, Hong Kong (Chine), l’Inde, la Malaisie, le Pakistan, Singapour, la République de Corée, Taïwan (Chine), la Thaïlande et le Vietnam. Le VTG 2025 présente des machines automatisées et numérisées ainsi que les technologies les plus avancées de l'industrie du textile-habillement, la digitalisation des usines, promeut la transformation numérique de l'industrie du textile-habillement du pays et répond aux besoins de diversification des tissus sur le marché actuel.

Parmi les exposants figurent Xing Quan Lon, Ta Yu Machine, Zhejiang Haiyin, THN Vietnam, SBC, Epson, Color World, Webest, Regen-Tech, Reo-Eco, Huayan Elastic, Jayashree, Fengqiang, Sankei, Van Nang BANOK, Sarex, Newecotech INC, Super Dry, Rubberflex…

Moteurs de la croissance économique

Actuellement, l'industrie du textile-habillement demeure l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Selon M. Trân Nhu Tung, vice-président de l'Association vietnamienne du textile-habillement (VITAS), au cours des huit premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires des exportations de textile-habillement a atteint 30,7 milliards de dollars américains. Si le niveau de 4 milliards de dollars américains par mois se maintient durant les derniers mois de l'année, l'ensemble du secteur pourrait atteindre l'objectif de 48 milliards de dollars américains en 2025. Dans le contexte actuel, le salon VTG 2025 offre aux entreprises nationales et internationales des opportunités commerciales, l'accès aux technologies, équipements et matières premières de pointe, la promotion de l'innovation, le renforcement de la compétitivité et la promotion de la marque "Made in Vietnam" sur le marché mondial.

Outre l'industrie du textile-habillement, le Vietnam est également le deuxième exportateur mondial de chaussures et de cuir. Selon l’Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et du sac à main (LEFASO), le chiffre d'affaires des exportations de chaussures et de cuir du Vietnam devrait atteindre 27,04 milliards USD d'ici 2024, soit une hausse de 11,45 % par rapport à l'année précédente. La croissance des exportations devrait se poursuivre, atteignant 10% d'ici 2025, confirmant la position dominante du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de la chaussure et du cuir.

Pour accompagner cette dynamique de croissance, VFM 2025 élargit également son envergure en réunissant les principaux fournisseurs de machines pour la fabrication de chaussures et de cuir. Des exposants de renom tels que Gejia Intelligent, Chuanli, Luluxing, Xingruigang et Jin Yue LAI présentent des solutions de pointe, des machines pour la fabrication de chaussures et de cuir aux machines d'emboutissage pneumatique automatiques, contribuant à améliorer l'efficacité, la précision et la durabilité de la production de chaussures et de cuir. La participation de ces exposants, aux côtés de VFM, contribue à promouvoir la transformation de l'ensemble du secteur de la chaussure et du cuir.

Des machines de pointe aux solutions pour le textile-habillement et l’industrie de la chaussure de nouvelle génération, les salons internationaux offrent une vision globale de l'avenir. Les visiteurs pourront acquérir des connaissances, rencontrer des leaders internationaux et découvrir de nouvelles façons de développer leurs activités. Cette plateforme unique n'est pas seulement une exposition, mais aussi un lieu de rencontre pour l'innovation et la collaboration.

Parallèlement aux activités d'exposition de cette année, une série de séminaires spécialisés sera organisée. Ces séminaires porteront sur la circularité, la fonctionnalité et la durabilité, avec la participation d'experts prestigieux, de fabricants pionniers du secteur et de chercheurs universitaires. Grâce à ces séminaires, les participants acquerront des connaissances utiles et découvriront des solutions pour la mise en place de chaînes d'approvisionnement vertes et de méthodes de production bas carbone afin de promouvoir l'industrie vietnamienne du textile-habillement ainsi que de la chaussure et du cuir vers un avenir plus vert et plus compétitif.

Texte et photos : Tân Dat/CVN