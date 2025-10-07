En un an, la 5G dépasse le cap du 10 millions d’usagers au Vietnam

Le réseau 5G de Viettel a récemment atteint 10 millions d’usagers et se rapproche de son objectif de 12 millions d’ici la fin de l’année.

Photo : VNA/CVN

La consommation globale de données 5G au Vietnam a doublé, tandis que le trafic 5G moyen en Thaïlande et en Chine a été multiplié par 1,5.

Les données de l’opérateur montrent également que la consommation mensuelle moyenne de données 5G par usager a doublé par rapport à celle des abonnés 4G.

Bien qu’il n’existe pas encore de rapport officiel sur la croissance nationale des données 5G au Vietnam, le doublement de la croissance de Viettel suggère à lui seul un taux de croissance plus rapide que celui de la Chine et de la Thaïlande.

Selon Counterpoint, Viettel était en tête avec plus de 8 millions d’usagers 5G au premier trimestre de cette année, suivi par VNPT avec 4 millions et MobiFone avec 2 millions.

D’après les derniers chiffres, en seulement deux trimestres, Viettel a gagné à lui seul 2 millions de nouveaux abonnés 5G, une performance remarquable.

Lancé le 15 octobre dernier, avec 6.500 stations BTS couvrant des zones clés à l’échelle nationale, Viettel est devenu le premier opérateur au Vietnam à déployer la technologie 5G autonome (5G SA).

Selon son plan 2025, Viettel installera 22.000 stations 5G supplémentaires, portant le total à 29.000 stations, soit trois fois le nombre au lancement et deux fois le nombre total de stations 5G exploitées par tous les autres opérateurs au Vietnam en juin de cette année.

VNA/CVN