Viettel Global enregistre une croissance annuelle de 20% grâce à une forte expansion mondiale

Viettel Global Investment JSC (Viettel Global), filiale du groupe militaire Viettel, développe rapidement sa présence internationale, enregistrant une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 20% au cours des dix dernières années, soit quatre à cinq fois supérieure à la moyenne mondiale du secteur des télécommunications (selon Gartner).

>> Viettel Global : hausse de 56% de la marge brute au 3e trimestre

>> Viettel se classe N°1 en termes d'abonnés sur cinq marchés étrangers

>> Viettel Global engrange des résultats records en 2022

Photo : Viettel Global/CVN

La directrice générale, Nguyên Thi Hoa, a déclaré que l'entreprise est actuellement présente dans dix pays sur trois continents et dessert plus de 90 millions de clients. Viettel Global occupe la première place sur sept de ces marchés.

Au-delà des services de télécommunications, l'entreprise mène des initiatives de transformation numérique sur ses marchés internationaux, en se concentrant sur les services numériques, la fintech et les solutions de portefeuille électronique. En 2024, son segment des portefeuilles électroniques a enregistré une forte croissance de 57%.

Reconnue comme l'une des entreprises vietnamiennes les plus influentes à l'international, Viettel Global joue un rôle clé dans le renforcement de l'image de marque nationale et du rayonnement international du Vietnam.

Nguyên Thi Hoa a souligné que la stratégie d'investissement de l'entreprise à l'étranger va au-delà de la recherche de nouvelles opportunités de croissance.

Elle a souligné qu'il s'agit d'un processus de partage d'expérience, de transfert de technologie, de promotion du développement économique et d'amélioration du niveau de vie dans les pays où nous investissons. Viettel s'engage à mettre en œuvre des programmes de responsabilité sociale d'entreprise efficaces.

Viettel Global vise à maintenir une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années, à conquérir au moins un nouveau marché et à investir massivement dans l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing, l'Internet des objets (IoT) et la cybersécurité, technologies clés de la stratégie "Go Global" du groupe Viettel.

Dans le même ordre d'idées, le magazine Fortune a récemment classé Nguyên Thi Hoa parmi les femmes les plus influentes d'Asie en 2025, marquant la première apparition d'une représentante de Viettel dans cette prestigieuse liste.

Ce classement récompense 100 femmes leaders parmi les plus influentes de la région Asie-Pacifique, évaluées selon la taille et la performance de leur entreprise, leur innovation, leur impact sur le marché, leurs réussites professionnelles et leur contribution sociale. Nguyên Thi Hoa est l'une des quatre Vietnamiennes à figurer sur la liste 2025.

Publication économique de référence mondiale, le classement Fortune des femmes les plus influentes d'Asie met en lumière des dirigeantes d'Asie du Sud-Est, de Chine, d'Inde, du Japon, de la République de Corée et d'Australie qui façonnent l'avenir de la région par leur leadership, leur influence et leur engagement en faveur d'un changement social positif.

VNA/CVN