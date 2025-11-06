VietnamPlus récompensé par WAN-IFRA

Les 5 et 6 novembre, le Sommet des dirigeants des médias asiatiques 2025 s'est tenu à Singapour sous l'égide de WAN-IFRA, l'Association mondiale des éditeurs de presse. Cet événement majeur a réuni des dirigeants et experts des médias d'Asie et du monde entier pour échanger sur les stratégies et innovations du secteur.

Le journal en ligne VietnamPlus de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a été honoré du prix de la "Meilleure infographie d'actualité générale" dans la catégorie Infographies. L'œuvre primée, intitulée "Hùng ca thống nhất đất nước" (Chant épique de la réunification nationale), publiée à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025), se distingue par son format graphique innovant intégrant un jeu 3D interactif symbolisant la victoire historique du 30 avril.

Photo : VNA/CVN

Ce prix, l'un des deux nouveaux distinctions de la catégorie Infographies des Asian Media Awards (AMA), met en lumière la créativité et l'efficacité du journalisme visuel. En 2025, WAN-IFRA a reçu 228 candidatures de 41 médias issus de 17 pays.

Il s'agit de la deuxième distinction internationale remportée cette année par VietnamPlus, après le prix du "Produit numérique le plus créatif" obtenu en avril à Kuala Lumpur. Selon son rédacteur en chef Trân Tiên Duân, ces récompenses témoignent des efforts constants du journal en matière d'innovation et de transformation numérique, contribuant ainsi à renforcer sa présence sur la scène médiatique mondiale.

VNA/CVN