Démantèlement d’un vaste réseau de trafic de protoxyde d'azote à Quang Ninh

La Police provinciale de Quang Ninh a récemment démantelé un important réseau de commerce et de transport illégaux de protoxyde d’azote, communément appelé "gaz hilarant".

Dans la nuit du 3 novembre, le Département d'enquête sur la criminalité liée à la drogue de la Police provinciale a simultanément mené plusieurs opérations dans les quartiers de Hông Gai, Cao Xanh et Viêt Hung. Huit suspects ont été interpellés, cinq véhicules saisis, ainsi que 819 bouteilles de N₂O, 19.000 ballons vides et divers documents connexes.

Selon l'enquête préliminaire, les suspects auraient acheté 800 bouteilles de gaz auprès d'un fournisseur à Mong Cai pour environ 800.000 dôngs l'unité, avant de les transporter vers Hanoï afin de les revendre à profit. Les autorités poursuivent l'enquête pour identifier d'autres individus impliqués et appliquer les mesures prévues par la loi.

Auparavant, les gardes-frontières de la province avaient également mis au jour un autre réseau de contrebande de protoxyde d'azote, saisissant 637 bouteilles et quatre véhicules.

