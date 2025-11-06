Démantèlement d’un vaste réseau de trafic de protoxyde d'azote à Quang Ninh

>> Le Premier ministre félicite les résultats de la lutte antidrogue
>> Le PM félicite les forces ayant contribué au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
>> Le PM Pham Minh Chinh appelle à une mobilisation générale contre la drogue
|Un suspect arrêté et les preuves saisies par la Police provinciale de Quang Ninh.
|Photo : VNA/CVN
Dans la nuit du 3 novembre, le Département d'enquête sur la criminalité liée à la drogue de la Police provinciale a simultanément mené plusieurs opérations dans les quartiers de Hông Gai, Cao Xanh et Viêt Hung. Huit suspects ont été interpellés, cinq véhicules saisis, ainsi que 819 bouteilles de N₂O, 19.000 ballons vides et divers documents connexes.
Selon l'enquête préliminaire, les suspects auraient acheté 800 bouteilles de gaz auprès d'un fournisseur à Mong Cai pour environ 800.000 dôngs l'unité, avant de les transporter vers Hanoï afin de les revendre à profit. Les autorités poursuivent l'enquête pour identifier d'autres individus impliqués et appliquer les mesures prévues par la loi.
Auparavant, les gardes-frontières de la province avaient également mis au jour un autre réseau de contrebande de protoxyde d'azote, saisissant 637 bouteilles et quatre véhicules.
VNA/CVN