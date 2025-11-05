Le QS Asia University Ranking 2026 conforte les positions vietnamiennes

Le Vietnam compte 25 universités dans le classement QS (Quacquarelli Symonds) des universités asiatiques 2026, soit 11 établissements de plus que l’an dernier.

Ce classement, publié le 4 novembre par QS, un organisme de référence mondial en matière de classement des universités, place l’Université nationale du Vietnam à Hanoi en tête du classement national, à la 158e place.

L’Université Duy Tân se classe deuxième parmi les universités vietnamiennes, à la 165e place, perdant 38 places par rapport à l’édition précédente. Elle est suivie de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (175e), de l’Université Tôn Duc Thang (231e) et de l’Université Van Lang (251e).

Plusieurs universités vietnamiennes font leur entrée dans le classement asiatique, notamment l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH), l’Université du commerce extérieur, l’Université nationale d’agriculture du Vietnam, l’Université Nông Lâm à Hô Chi Minh-Ville, l’Université Phenikaa et l’Académie bancaire du Vietnam.

L’Université de Hong Kong se classe première en Asie dans le classement régional de cette année. Grâce à ses excellents résultats dans tous les domaines, elle devance de peu l’Université de Pékin, tandis que deux universités singapouriennes se partagent la troisième place : l’Université technologique de Nanyang (NTU Singapour) et l’Université nationale de Singapour (NUS).

Le classement QS est publié chaque année par Quacquarelli Symonds, une entreprise qui se définit comme « le premier fournisseur mondial d’informations et de solutions spécialisées en matière d’enseignement supérieur ».

Pour réaliser ce classement, qui passe à la loupe plus de 1.500 établissements dans une centaine de pays, QS utilise cinq grands critères, et d’abord la recherche qui mesure « la qualité de la recherche d’une institution, son volume et sa réputation au sein de la communauté universitaire ».

Autre critère, la réputation académique qui évalue « la réputation des établissements et de leurs programmes en demandant à des experts universitaires de citer des universités en fonction de leur domaine d’expertise ».

Viennent ensuite d’autres éléments de classement, comme l’employabilité qui envisage comment un établissement « prépare ses diplômés à l’emploi, ainsi que les liens qu’il entretient avec l’industrie » ou la durabilité qui « offre aux étudiants une perspective unique sur les institutions qui démontrent leur engagement envers une existence plus durable ».

Dernier indicateur, l’engagement mondial qui a pour objectif de « refléter l’internationalisation globale des établissements d’enseignement supérieur, en mesurant la perspective internationale d’un établissement en termes d’étudiants étrangers, de personnel et dans ses liens de recherche ».

