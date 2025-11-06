Lancement du programme UniVentures pour promouvoir les start-up universitaires

Un nouveau levier pour l'innovation vietnamienne a été mis en place à Hô Chi Minh-Ville, le 5 novembre, avec le lancement d’UniVentures. Ce programme régional d’accompagnement est spécifiquement dédié aux startups nées en milieu universitaire. Il s'agit d'une initiative conjointe impliquant BLOCK71 (filiale de NUS Enterprise de l’Université nationale de Singapour), la Temasek Foundation et plusieurs partenaires.

Soutenu par le Centre national d’innovation du Vietnam, Golden Gate Ventures, Google Cloud, IBM et Reactor School, UniVentures vise à connecter les fondateurs universitaires vietnamiens à des réseaux de mentorat, facilitant ainsi leur accès aux marchés et aux investissements en Asie du Sud-Est.

Initialement conçu pour accueillir 1 000 participants, le programme a suscité un engouement remarquable, recevant près de 1 500 candidatures à travers le pays. Cette forte participation témoigne du dynamisme de l’esprit startup au Vietnam et de la confiance dans son potentiel d’innovation. Les projets candidats sont évalués sur la base de critères d’innovation, de compétences des équipes et de potentiel de marché. Les équipes retenues bénéficieront d’un accompagnement personnalisé au sein de BLOCK71, au Vietnam comme à Singapour.

Edward Lim, directeur de BLOCK71 au Vietnam, a souligné l’ambition du programme : "Nous ne souhaitons pas simplement organiser un programme, nous voulons transformer le parcours de 1.500 jeunes entrepreneurs vietnamiens. UniVentures est notre manière de faire confiance aux entrepreneurs vietnamiens et de concrétiser leurs aspirations. En les connectant à l’écosystème d’innovation de Singapour, nous ne nous contentons pas de créer des start-up ; nous formons des ressources humaines tournées vers l’avenir et tissons des liens durables entre nos deux pays"

S'inscrivant dans la stratégie d'expansion régionale de BLOCK71, UniVentures ambitionne de développer des écosystèmes d’innovation interconnectés à travers l’Asie du Sud-Est.

Le parcours d’incubation est intensif : il propose des masterclasses, des formations spécialisées en investissement et en présentation de projets (pitching), ainsi qu'un mentorat de haut niveau assuré par des fondateurs reconnus et des fonds de capital-risque de l’ensemble de l’ASEAN.

Ce cycle se clôturera par un Demo Day, un événement phare destiné à présenter les meilleures équipes aux investisseurs. Pour soutenir concrètement cette première promotion, Golden Gate Ventures a alloué une dotation de 250.000 dollars, qui sera distribuée aux 10 start-up les plus performantes.

