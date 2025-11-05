Métro Cat Linh - Hà Dông : nouveau système de billetterie

À partir du 18 novembre, tous les passagers de la ligne 2A du métro (Cat Linh - Hà Dông) utiliseront un nouveau système de billetterie électronique intégrant l’identification numérique, l’authentification et la reconnaissance biométrique, a annoncé le 4 novembre la société exploitante Hanoi Railway Company Limited (Hanoi Metro).

Grâce à ce dispositif, les passagers achetant des billets à l’unité pourront utiliser l’application Hanoi Metro sur leur smartphone pour acheter leurs titres de transport et obtenir un code QR leur permettant d’accéder aux portiques automatiques. Ceux qui ne disposent pas de smartphone pourront acheter leurs billets aux guichets des stations et recevoir un autocollant muni d’un code QR, valable pour un seul trajet.

Les passagers âgés de 60 ans et plus, bénéficiant de la gratuité des transports en vertu de la politique municipale, pourront soit utiliser leur carte d’identité à puce pour franchir les portiques, soit télécharger l’application Hanoi Metro et effectuer la procédure d’identification afin de recevoir leurs billets numériques gratuits.

Par ailleurs, les usagers utilisant actuellement les billets électroniques pilotes distribués par le Centre de gestion et d’exploitation du trafic de Hanoï sont invités à se présenter aux guichets pour obtenir une assistance personnalisée.

Selon Hanoi Metro, l’introduction de l’identité numérique, de la vérification électronique et des technologies biométriques constitue une avancée majeure dans le service aux passagers et la gestion opérationnelle. Ce nouveau système vise à renforcer la sécurité, à réduire les risques, à améliorer le confort des usagers et à contribuer à la construction d’un réseau de transport public moderne et intelligent pour la capitale.

