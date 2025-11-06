Modifications et annulations de vols en raison du typhon Kalmaegi

En raison du typhon Kalmaegi, le 13 e frappant le pays de l'année, qui touche les Hauts plateaux du Centre et du Centre du Vietnam, plusieurs compagnies aériennes du Vietnam ont annoncé des modifications de leurs opérations, notamment la suspension ou l'annulation de vols, afin de garantir la sécurité des passagers et des équipages.

Photo : VNA/CVN

Selon Vietjet, les vols internationaux à destination et en provenance du Vietnam sont assurés normalement. Cependant, la compagnie aérienne a dû modifier les horaires des vols intérieurs au départ ou à destination des aéroports de Dà Lat, Tuy Hoà, Quy Nhon et Chu Lai à compter du 6 novembre.

Certains vols ont été temporairement suspendus, notamment ceux reliant Dà Nang à Dà Lat ; Hô Chi Minh-Ville et Dà Lat; Hanoï et Dà Lat; Hô Chi Minh-Ville et Tuy Hoà ; Hanoï et Quy Nhon ; Hô Chi Minh-Ville et Quy Nhon ; Hô Chi Minh-Ville et Chu Lai. Les horaires des vols entre Thanh Hoa et Dà Lat ont également été modifiés.

Vietjet recommande aux passagers arrivant ou partant des aéroports des régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre – tels que Da Nang, Phu Bai, Lien Khuong, Chu Lai, Phu Cat, Tuy Hoa, Pleiku, Buon Ma Thuot, Cam Ranh et Dong Hoi – de consulter régulièrement les horaires et les conditions météorologiques afin de planifier leur voyage. Des informations actualisées sont disponibles sur le site web de la compagnie aérienne, son application mobile et aux comptoirs d'enregistrement des aéroports.

Par ailleurs, Bamboo Airways a indiqué qu'en raison de l'évolution incertaine du typhon, elle adaptera son plan opérationnel et pourrait annuler, modifier ou dérouter des vols en fonction des conditions météorologiques et des directives des autorités de l'aviation civile.

De même, Sun Phu Quoc Airways a précisé que certains vols sur les liaisons Hanoï - Hô Chi Minh-Ville et Hanoï - Phu Quôc pourraient être reprogrammés ou déroutés afin d'éviter les zones touchées.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) exige des compagnies aériennes de surveiller de près le typhon et mettre à jour constamment les données météorologiques, en ajustant leurs horaires de vol afin de garantir la sécurité des passagers et des appareils.

Dans l'après-midi du 6 novembre, sept aéroports ont dû suspendre temporairement leurs vols : Phù Cat (du 6 novembre à 16h00 au 7 novembre à 03h00), Tuy Hoà (du 6 novembre à 15h00 au 7 novembre à minuit), Chu Lai (du 6 novembre à 20h00 au 7 novembre à 5h00), Pleiku (du 6 novembre à 21h00 au 7 novembre à 6h00), Buôn Ma Thuôt (du 7 novembre à 22h00 au 7 novembre à 6h00) et Liên Khuong (du 6 novembre à 19h00 au 7 novembre à minuit).

Le groupe Vietnam Airlines, qui comprend la compagnie aérienne Vietnam Airlines, Pacific Airlines et Vasco, a également modifié ses horaires, annulant neuf vols entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Cam Ranh et Dà Nang après 20h00. Le 6 novembre, deux vols entre Hô Chi Minh-Ville et Liên Khuong ont été reprogrammés au 7 novembre.

La compagnie aérienne recommande aux passagers de se tenir informés via son site web, son application, sa page Facebook ou en appelant le 19001100.

La CAAV a demandé aux aéroports de vérifier leurs infrastructures et leurs systèmes de communication, de mettre en œuvre des plans de prévention des intempéries, de protéger les structures et les équipements, de garantir la sécurité des opérations aériennes, de minimiser l'impact des catastrophes naturelles et de reprendre les vols dès que les conditions météorologiques le permettront.

VNA/CVN