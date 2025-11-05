Remerciements de l’ambassade d’Ukraine à la Police d'An Giang

La Police provinciale d'An Giang a annoncé avoir reçu une note diplomatique de l'ambassade d'Ukraine au Vietnam, exprimant sa profonde gratitude pour l'action humanitaire et opportune menée en faveur d'un citoyen ukrainien en détresse, rapatrié sain et sauf vers son pays natal.

Dans ce document, l'ambassade d'Ukraine salue l'esprit d'humanité du peuple vietnamien, ainsi que le professionnalisme et le dévouement des forces de la Police d'An Giang, notamment du Département de gestion de l'immigration, pour leur assistance apportée au citoyen ukrainien Oleksandr Kyselytsia, victime d'un accident en mer.

Photo : VNA/CVN

Le 10 septembre 2025, Oleksandr Kyselytsia avait été secouru en mer par le bateau de pêche KG-31393-TS, appartenant à Trân Van Chinh, domicilié à Phu Quôc (province d'An Giang). Retrouvé blessé à la jambe, affaibli et dépourvu de documents d'identité, il a immédiatement bénéficié d'une prise en charge. La Police d'An Giang a chargé son Département de gestion de l'immigration, en coordination avec la Police de la zone spéciale de Phu Quôc, le commandement de la Région 4 de la Garde côtière et les gardes-frontières, de vérifier son identité et de lui assurer hébergement, soins médicaux et besoins essentiels.

En parallèle, la Police provinciale a collaboré avec le Département du tourisme et l'ambassade d'Ukraine pour mettre en œuvre les mesures de protection consulaire nécessaires. Grâce à cette coopération étroite entre les unités concernés, Oleksandr Kyselytsia a retrouvé la santé et, le 16 octobre 2025, a pu obtenir passeport et visa avant de quitter le Vietnam via l'aéroport de Phu Quôc à bord du vol AK544.

VNA/CVN