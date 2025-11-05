Inondations

La Banque centrale demande aux banques de soutenir les clients sinistrés

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a émis une directive urgente demandant aux établissements de crédit et aux succursales de banques étrangères dans les régions touchées par les intempéries de mettre en œuvre des mesures de soutien aux clients affectés par les récentes inondations et typhons.

Conformément au document n°951/NHNN-TD publié mardi 4 novembre, la BEV a demandé aux banques commerciales, aux succursales de banques étrangères et à ses bureaux régionaux dans les zones sinistrées de reprendre rapidement leurs activités et d’apporter leur soutien aux clients touchés.

Photo : VNA/CVN

Les établissements de crédit ont été invités à proposer des mesures d’allègement appropriées aux emprunteurs affectés par les inondations et les typhons survenus entre juillet et octobre de cette année.

Ces mesures peuvent inclure le rééchelonnement des remboursements de prêts, la réduction ou la suppression des intérêts et des frais, ou encore la proposition de prêts à taux réduits afin de favoriser la reprise de l’activité économique.

Les banques sont également encouragées à réduire les taux d’intérêt des prêts en cours jusqu’à 2% pendant trois à six mois pour les clients touchés par les intempéries.

La Banque vietnamienne de politiques sociales a été invitée à mettre en œuvre des mesures en vertu de la résolution gouvernementale n°347/NQ-CP du 24 octobre pour stabiliser les moyens de subsistance, reprendre la production, promouvoir la croissance et contrôler l’inflation.

Les localités touchées comprennent Son La, Phu Tho, Lào Cai, Diên Biên, Lai Châu, Thai Nguyên, Cao Bang, Lang Son, Tuyên Quang, Bac Ninh, Quang Ninh, Hai Phong, Hung Yên, Ninh Binh, Hanoi, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Huê, Quang Ngai et Dà Nang.

VNA/CVN