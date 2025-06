HanoiPlas 2025 présente les dernières technologies de l'industrie du plastique et du caoutchouc

Plus de 200 exposants venus de 11 pays et territoires se sont réunis pour présenter les dernières technologies et produits lors de la 13ᵉ édition du Salon international de l'industrie du plastique et du caoutchouc de Hanoï (HanoiPlas 2025), qui a officiellement ouvert ses portes dans la capitale le 4 juin.