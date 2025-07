Caoutchouc : vers une chaîne d’approvisionnement durable

Pour atteindre son objectif d’exportations de caoutchouc de 3,3 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de 4,6% par rapport à 2024, le Vietnam devra générer 2,1 milliards de dollars au second semestre de cette année, selon le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement.

Photo : VNA/CVN

Les recettes d’exportation du premier semestre sont estimées à 1,2 milliard de dollars, d’après les statistiques officielles.

Le ministère a précisé que le secteur du caoutchouc devrait intensifier ses efforts en adaptant ses stratégies aux marchés clés, notamment l’Union européenne (UE), en mettant l’accent sur des produits de haute qualité conformes au Règlement de l’UE sur la déforestation (RDUE), qui entrera en vigueur en 2026.

L’UE demeure un marché stratégique, représentant 7,4% de la valeur totale des exportations de caoutchouc du Vietnam. Il est à noter que 95% des exportations vers l’UE concernent des produits à forte valeur ajoutée. Toutefois, préserver et développer cette part de marché implique de se conformer strictement au RDUE.

La chaîne d’approvisionnement du caoutchouc vietnamien reste complexe : 63% des matières premières proviennent de petits exploitants, contre 37% issues de grandes plantations. Le Vietnam importe également du caoutchouc, principalement du Cambodge et, dans une moindre mesure, du Laos, pour ses besoins en transformation.

Selon Nguyên Vinh Quang, expert de l’organisation Forest Trends, se conformer au RDUE nécessitera un contrôle rigoureux des matières premières, jusqu’à chaque parcelle de culture.

Des efforts sont en cours pour mettre en place des modèles de production conformes au RDUE. Les grandes plantations du Groupe de caoutchouc du Vietnam (VRG) sont en première ligne dans ce processus de normalisation. Parallèlement, des entreprises privées comme Mai Vinh, Viet Sing et Thuan Loi collaborent activement avec des petits exploitants et des acheteurs afin d’établir des chaînes d’approvisionnement traçables et légales.

Ces produits certifiés sont déjà exportés vers l’UE à un prix supérieur de 150 à 300 dollars par tonne par rapport au caoutchouc conventionnel.

Phan Trân Hông Vân, de l’Association du caoutchouc du Vietnam, a réaffirmé l’engagement de l’association à accompagner les acteurs du secteur dans la mise en conformité avec le RDUE et les exigences internationales. Elle a souligné l’importance de la coopération internationale et du partage d’expériences pour bâtir une chaîne d’approvisionnement durable et transparente.

Les experts ont également mis en avant la nécessité de fournir un soutien technique et financier aux entreprises privées et aux petits exploitants, ainsi que de développer une plateforme nationale de traçabilité unifiée. Il faut aussi renforcer les partenariats public-privé et les liens avec les principaux marchés comme la Chine, les États-Unis et l’UE.

Le ministère a également annoncé qu’il soutiendrait l’innovation dans la transformation et l’amélioration de la qualité afin de permettre au caoutchouc vietnamien de conquérir les segments milieu et haut de gamme dans des pays comme l’Espagne et l’Italie, notamment dans les secteurs de la mode et des articles ménagers.

Enfin, le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement accompagnera les entreprises dans la création de marques et l’obtention de certifications internationales telles que le label FSC (Forest Stewardship Council) pour la gestion forestière durable, contribuant ainsi à accroître leur compétitivité et à renforcer la position de l’industrie vietnamienne du caoutchouc à l’échelle mondiale.

