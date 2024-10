Hô Chi Minh-Ville

Environ 700 exposants au Salon international VietnamPlas 2024

Le 16 octobre, la 22 e édition du Salon international de l’industrie du plastique et du caoutchouc (VietnamPlas) 2024 a officiellement ouvert ses portes au Centre des conférences et des expositions de Sai Gon (SECC) dans la mégapole du Sud.

Environ 1.100 stands de 22 pays et territoires

L'événement de cette année, qui se tient du 16 au 19 octobre, est organisé par la Société de publicité des foires commerciales Vinexad, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec la Sarl de services de marketing et de commerce Yorkers, l’Association vietnamienne des plastiques (VPA), ainsi que d’autres partenaires vietnamiens et étrangers.

Occupant une superficie de plus de 23.000 m², VietnamPlas 2024 réunit environ 700 exposants répartis sur 1.100 stands, venus de 22 pays et territoires, dont l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Belgique, Taïwan (Chine), l'Allemagne, la République de Corée, Hong Kong (Chine), l’Indonésie, l’Iran, la Malaisie, les États-Unis, le Japon, Singapour, la Thaïlande, la Turquie, la Chine, l’Australie, le Royaume-Uni, l’Italie, et le Vietnam.

L'événement s'annonce comme un forum permettant d'échanger et d'accéder à des technologies modernes dans l'industrie du plastique et du caoutchouc. Il constitue une opportunité pour les entreprises de moderniser et d’adopter de nouvelles technologies, contribuant ainsi au développement de la production vers l’automatisation, la numérisation et une transition durable.

Une vitrine des technologies modernes

VietnamPlas 2024 met en avant non seulement des solutions de recyclage durables, mais aussi une vaste gamme de produits, tels que des machines avancées de moulage par injection, des lignes d'extrusion modernes, des machines de soufflage de film innovantes, des équipements pour la fabrication de sacs, des mécaniques de précision, des mélangeurs haute performance, des machines de découpe industrielles, des compresseurs, ainsi que des matières premières et des additifs spécialisés. Ces technologies répondent au besoin croissant du Vietnam d’améliorer ses capacités de production et d’adopter des pratiques durables dans l’industrie du plastique et du caoutchouc.

Le salon attire un grand nombre d'exposants internationaux, parmi lesquels des entreprises renommées telles que BKS S.A., Motan Holding GmbH, KraussMaffei (Lotus Greentech), Windmöller & Hölscher KG, Planet Asia, Arya Sasol Polymer Company, Jam Petrochemical, Mixron SRL, CMIC, Haitian, Silstar, Yizumi, LK Injection, Shinchang Precision, S.H.I. Plastics Machinery, et Sakai Chemical. De nombreuses entreprises vietnamiennes de premier plan sont également présentes, comme la sarl du commerce des machines et équipements Kim Minh, la sarl des technologies de Guangdong Topstar, la sarl des technologies et matériaux nouveaux Yong Ying et la sarl Tân Huy Thinh.

Séminaires spécialisés

Dans le cadre du salon, plusieurs séminaires spécialisés seront organisés, tels que "Application des matériaux biologiques et solutions de recyclage des déchets dans l'industrie du caoutchouc et du plastique au Vietnam", "Perspectives et tendances du marché du plastique PP/E", "Production numérique - gestion du carbone et transformation verte". Ces ateliers mettront l'accent sur les défis environnementaux auxquels l'industrie du plastique et du caoutchouc est confrontée, dans un contexte où le Vietnam s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les thèmes abordés incluront les innovations en matière de durabilité, comme les matériaux composites écologiques, les solutions de recyclage post-consommation (PCR), et les plastiques biodégradables et compostables.

Les préoccupations croissantes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne l'accumulation des déchets plastiques, ont renforcé la nécessité de développer des stratégies de gestion et de recyclage des produits en plastique. Selon les statistiques du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, environ 1,8 million de tonnes de déchets plastiques sont rejetées chaque année au Vietnam, dont entre 0,28 et 0,73 million de tonnes finissent dans la mer. Cependant, seulement 27 % de ces déchets sont recyclés et réutilisés par les entreprises.

Alors que le Vietnam devient un centre régional de production de plastique, l'industrie nationale bénéficiera des tendances mondiales et jouera un rôle clé dans l'innovation en matière de solutions écologiques pour le secteur du plastique.

Selon le Docteur Phan Tuân Hùng, directeur du Département des affaires juridiques du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'industrie du recyclage vietnamienne devrait connaître un développement sans précédent avec l'entrée en vigueur de la réglementation EPR (Responsabilité élargie des producteurs). Ce mécanisme apportera un soutien financier aux entreprises pour leurs activités de recyclage. Par conséquent, les avancées dans les technologies de recyclage et les bioplastiques renforceront les engagements du Vietnam en matière de protection environnementale et répondront à la demande croissante de produits plastiques respectueux de l'environnement.

Texte et photos : Tân Dat/CVN