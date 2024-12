Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm est allé ce dimanche 15 décembre offrir de l’encens au Président Hô Chi Minh dans la Maison 67, qui lui est dédié, dans le Palais présidentiel, à l’occasion du 70 e anniversaire de son début de vie et de travail dans ce lieu.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude envers le grand leader du pays. “Ce lieu est une source inépuisable d’inspiration, nourrissant la volonté et la croyance des générations de Vietnamiens d’aujourd’hui et de demain. Chaque objet, chaque histoire sur l'Oncle Hô durant les années de vivre dans la Maison 67 est comme un message pour l'avenir : vivre et contribuer dignement à l'héritage qu'il a laissé”.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le leader du Parti a eu une rencontre avec des cadres chargés du site de commémoration du Président Hô Chi Minh, estimant leur responsabilité dans la conservation et la promotion de la valeur des objets attachés à sa carrière révolutionnaire ainsi que dans la présentation de sa vie et de son œuvre à la population du pays comme aux visiteurs étrangers.

La Maison 67 est l'endroit où le grand leader a vécu, travaillé et est décédé en 1969. C’était aussi un espace pour les réunions du Bureau politique au cours des années les plus féroces de la guerre du Vietnam. Chaque année, ce site accueille des millions de visiteurs.

