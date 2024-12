Le secrétaire général du Parti préside une réunion de la Commission militaire centrale

Dans l'après-midi du 16 décembre, à Hanoï, la Commission militaire centrale a tenu sa 12 e réunion du mandat 2020-2025, dans le but d’évaluer les résultats de sa direction dans la mise en œuvre des tâches militaires et de défense en 2024 et de décider des politiques et des solutions pour 2025.

>> Le secrétaire général du Parti poursuit sa visite de travail à Dông Thap

>> Le leader du Parti exhorte à édifier l’Armée populaire vietnamienne politiquement solide

>> Conférence nationale sur le bilan du travail d’organisation et d’édification du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a présidé la réunion.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, Tô Lâm a souligné que la Commission militaire centrale, ministère de la Défense, avait dirigé la mise en œuvre réussie des fonctions de présentation de conseils stratégiques au Parti et à l'État en matière militaire et de défense nationale, avait bien organisé l'examen préliminaire et le dressement du bilan de certaines résolutions et conclusions du Comité central au sein de l’organisation du Parti dans l'Armée, ainsi que la coordination dans la mise en œuvre de la stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation...

Photo : VNA/CVN

L'armée continue de promouvoir son rôle essentiel dans la construction d'une défense nationale pour tous, de participer activement au développement socio-économique, associé au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, de se coordonner avec la police et d'autres forces pour maintenir la sécurité politique, l'ordre, la sécurité sociale et les événements politiques et sociaux du pays, a-t-il affirmé.

La Commission militaire centrale a mis en œuvre des solutions efficaces pour construire une armée politiquement forte, garantissant que l’armée dans son ensemble soit absolument loyale envers la Patrie, le Parti, l’État et le peuple. L’intégration internationale et la diplomatie de défense ont continué d’être promues tant au niveau bilatéral que multilatéral avec de nombreuses réalisations remarquables, a-t-il estimé.

Quant aux faiblesses, le secrétaire général du Parti a demandé que la Commission militaire centrale continue d’œuvrer pour rechercher des solutions efficaces visant à surmonter rapidement les limites et les lacunes, afin de renforcer la force de l'armée.

Photo : VNA/CVN

Pour 2025 et au-delà, le chef du Parti a proposé que la Commission militaire centrale privilégie l'examen global des objectifs et des tâches fixés par le XIIIe Congrès national du Parti et le XIe Congrès de l’organisation du Parti au sein de l’armée, afin de les compléter.

Il lui a également demandé de renforcer la direction pour améliorer les capacités de l’armée, élaborer et finaliser des plans de combat, développer l'art militaire, améliorer la qualité de l'entraînement, des exercices, de l'éducation et de la formation, continuer à promouvoir le rôle essentiel de l'armée dans la construction d'une défense nationale pour tous, intensifier l’efficacité de l’intégration internationale et de la diplomatie de défense, renforcer la confiance stratégique avec les partenaires, en particulier les pays voisins, les grands pays et les amis traditionnels...

Rappelant les prochains événements importants du ministère de la Défense, dont un meeting marquant le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam, Tô Lâm a demandé que les politiques et directives de la Commission militaire centrale soient rapidement diffusées et parfaitement comprises à tous les officiers et soldats, afin de mener à bien toutes les tâches pour 2025 ainsi que les objectifs et tâches définis dans la résolution du XIe Congrès de l’organisation du Parti au sein de l’armée.

VNA/CVN