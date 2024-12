Technologies, agriculture, énergie : les nouveaux moteurs de la coopération Vietnam - Inde

La coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Inde a connu un essor remarquable en 2024, selon le conseiller commercial vietnamien en Inde, Bùi Trung Thuong, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi.