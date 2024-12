Le 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam fêté en Chine

>> Le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam célébré au Laos

>> Le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam célébré en Allemagne

>> Un échange sportif au Cambodge pour célébrer les 80 ans de l’Armée populaire du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur vietnamien en Chine, Pham Sao Mai, a souligné que la défense nationale du Vietnam était une défense populaire, pacifique, d'autodéfense, que le Parti et l'État du Vietnam prônaient un développement socio-économique associé à la défense, à la sécurité et à la diplomatie, et une coordination étroite des activités de défense et de sécurité et de diplomatie.

Le Vietnam met constamment en œuvre la politique de défense des "4 non" : ne pas adhérer à des alliances militaires, ne pas coopérer avec un pays pour combattre un autre, ne pas permettre aux pays étrangers d'établir des bases militaires sur son sol ou d'utiliser le territoire vietnamien pour lutter contre d'autres pays, ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales, a-t-il précisé.

L'ambassadeur Pham Sao Mai a affirmé que le Vietnam considérait toujours le développement de son amitié et de sa coopération avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang dans sa politique étrangère.

Le Vietnam apprécie toujours le soutien sincère du Parti, du gouvernement, de l'armée et du peuple chinois pendant sa lutte d’hier pour l'indépendance nationale et durant son processus d’édification du socialisme et de développement national d'aujourd'hui, a-t-il déclaré.

Selon le diplomate, sur la base des bonnes relations entre les deux Partis et les deux pays, les relations Vietnam - Chine en matière de défense sont identifiées comme l'un des piliers importants, contribuant grandement à la réalisation des directives stratégiques des hauts dirigeants de deux pays. Les échanges et la coopération en matière de défense entre les armées vietnamienne et chinoise deviennent de plus en plus substantiels. La coopération bilatérale en matière de défense est activement mise en œuvre par les deux parties, avec de nombreuses activités importantes dans tous les domaines...

VNA/CVN