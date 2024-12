Le Premier ministre reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Yamaguchi

Dans la soirée du 16 décembre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Muraoka Tsugumasa, gouverneur de la préfecture japonaise de Yamaguchi, en visite de travail au Vietnam et participation à la célébration du 10 e anniversaire de la signature du protocole d'accord entre cette localité japonaise et la province de Binh Duong (Sud).

Lors de la rencontre, le Premier ministre a déclaré que le Japon continuait d’être un partenaire économique de premier rang du Vietnam, constatant que les activités d'échange et de coopération entre les localités des deux pays avaient lieu de manière dynamique avec plus de 100 documents signés établissant des relations d'amitié et de coopération de niveau local.

Le chef du gouvernement a hautement apprécié les résultats de la coopération efficace entre la préfecture de Yamaguchi et la province de Binh Duong au cours des 10 dernières années. Selon lui, pour rendre le partenariat stratégique global Vietnam - Japon plus profond, plus substantiel et plus intégral, il est nécessaire d'élargir les échanges et la coopération, notamment en développant les exportations de produits exemplaires vietnamiens vers Yamaguchi et vice versa...

Remerciant les autorités de la préfecture japonaise pour avoir créé des conditions favorables aux ressortissants vietnamiens sur son sol, le Premier ministre a émis le souhait de continuer à promouvoir la coopération en matière de travail entre les deux parties. Il a également suggéré à la préfecture japonaise d’établir des partenariats avec davantage de provinces vietnamiennes.

De son côté, le gouverneur de Yamaguchi a affirmé qu'il promouvrait une coopération accrue avec la province de Binh Duong et d’autres localités vietnamiennes dans divers domaines.

Il s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne pour promouvoir la coopération en matière de formation des ressources humaines, espérant que le Vietnam favoriserait les exportations de certaines spécialités de Yamaguchi vers son marché.

