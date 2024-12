Conférence nationale sur le bilan du travail d’organisation et d’édification du Parti

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté lundi 16 décembre à la conférence nationale sur le bilan du travail d’organisation et d’édification du Parti en 2024 et le déploiement des tâches pour 2025.

>> Le leader du Parti au 80e anniversaire du Département général de politique

>> Le leader du Parti exhorte à édifier l’Armée populaire vietnamienne politiquement solide

>> Tô Lâm reçoit le SG du Mouvement de la gauche unie de la République dominicaine

La conférence, tenue en format virtuel, a été organisée par la Commission de l’organisation du Comité central du PCV.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport présenté lors de la conférence, au cours de l’année 2024, le secteur de l’organisation et de l’édification du Parti a réalisé des progrès significatifs, achevant un grand volume de travail avec des résultats notables.

La publication de nombreuses résolutions, directives et règlements a été promue, qui ont précisé les tâches d’édification du Parti décrites lors du XIIIe Congrès national du Parti.

En ce qui concerne la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti, elle a été menée de manière globale et coordonnée, tant en termes de contenu que de ressources humaines.

En matière de gestion du personnel, la sélection, la nomination et l’affectation du personnel ont été renforcées, et des mesures strictes ont été prises pour protéger la politique interne, assurer la discipline et contrôler le pouvoir.

En ce qui concerne la restructuration de l’appareil administratif, les résolutions en la matière ont été mises en œuvre avec succès, alignées sur les fonctions et les tâches de chaque unité.

Sur la base des réalisations accomplies et des demandes actuelles, le secteur d’organisation et de construction du Parti a identifié des tâches pour 2025, notamment l’organisation d’assemblées du Parti à tous les niveaux.

Lors de l’événement, les délégués ont partagé leurs expériences pratiques dans le travail de construction du Parti et ont souligné l’importance de constituer une équipe de cadres dotés de fermeté politique, d’éthique, d’exemplarité, d’objectivité, d’impartialité et de la capacité de répondre aux exigences des tâches.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la conférence, le secrétaire général Tô Lâm a salué les résultats sur quasiment tous les plans du secteur de l’organisation de l’édification du Parti.

Il a également pointé les lacunes du secteur au cours des derniers temps et certaines leçons tirées, demandant de se concentrer sur leur résolution radicale dans les temps à venir.

Le leader du Parti a demandé que le secteur continue à se concentrer sur le conseil et la proposition sur la construction d’un appareil politique rationalisé qui fonctionne de manière efficace et efficiente dans le but ultime de créer les conditions les plus favorables pour les entreprises et les citoyens.

Il faut faire en sorte d’avoir un contingent de cadres dévoués qui agissent dans l’intérêt du pays et du peuple, de la cause du Parti, a-t-il déclaré.

Pour ce faire, nous avons besoin d’une nouvelle mentalité dans le processus de mise en œuvre des règles du Parti, a-t-il recommandé, soulignant la motivation d’être au service du pays, du peuple et de la cause du Parti.

VNA/CVN