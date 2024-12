Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les électeurs de la ville de Cân Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation de députés la ville de Cân Tho (Sud) ont eu une rencontre avec des électeurs du district de Co Do.

Photo : VNA/CVN

Les électeurs de Co Do ont émis de nombreuses opinions et recommandations à l'Assemblée nationale et au gouvernement sur de nombreuses questions préoccupantes telles que le projet de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les solutions pour attirer les entreprises et les sociétés à investir dans les parcs industriels de Cân Tho, les politiques de formation professionnelle visant à réorienter la main d’œuvre de l’agriculture vers l’industrie et les services.

Ils ont souhaité mettre en œuvre rapidement des politiques spécifiques et pratiques pour soutenir les agriculteurs participant au Projet d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions associée à la croissance verte du delta du Mékong d'ici 2030 ; promouvoir le Projet visant à assurer la sécurité de l’eau de l’Ouest de la rivière Hâu et prévenir les inondations et les glissements de terrain dans la ville de Cân Tho ; continuer les politiques visant à assurer la vie des minorités ethniques...

Réalisations socio-économiques en 2024

Informant les électeurs de Cân Tho des résultats du développement socio-économique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que la situation socio-économique s'est redressée positivement. La macroéconomie reste stable, l'inflation est maîtrisée, les principaux équilibres sont assurés et l'excédent budgétaire est élevé. Les exportations continuent d’augmenter. Les domaines culturels et sociaux sont ciblés ; la sécurité sociale est garantie ; la vie des gens s'améliore ; la défense et la sécurité sont renforcées.

Le chef du gouvernement a insisté sur l’accélération de la synthèse de la résolution No 18-NQ/TW et de la rationalisation de l’appareil ; la promotion de la croissance associé au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation, à la garantie des grands équilibres dans le but d’atteindre un taux de croissance d’environ 8% en 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a félicité l’organisation du Parti, l’autorité et la population de Cân Tho pour leurs efforts visant à mettre en oeuvre de nombreuses réalisations importantes. Il a affirmé continuer à prêter attention et à investir dans la ville de Cân Tho pour qu'elle puisse se développer, conformément à son rôle et sa position centrale du Sud-Ouest et de l’ensemble du pays. Dans l’immédiat, le ressort central soutiendra Cân Tho dans l'investissement dans la construction d'un hôpital d'oncologie, la création de centres de formation des ressources humaines, la promotion de la mise en œuvre de projets d'infrastructures de transport, de projets de contre l’affaissement de terrain et de projets d’un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert 20 cadeaux à 20 ménages d’invalides de guerre, de martyrs et de familles catholiques du district de Co Do ; a remis 30 maisons à la disposition de ménages pauvres des districts de Thoi Lai, Ô Mon et Thôt Nôt.

Auparavant, le même matin, le Premier ministre et une mission l’accompagnant sont allés offrir de l'encens et des fleurs pour commémorer les prédécesseurs révolutionnaires, les héros, les martyrs et planter des arbres commémoratifs au site des vestige de la cellule du Parti communiste de Co Do, première organisation du Parti de Cân Tho.

VNA/CVN