Consultation politique au niveau de ministre des Affaires étrangères Vietnam - Laos

Lors de l'événement, Bùi Thanh Son et le chef de la diplomatie lao, Thongsavanh Phomvihane, ont évalué les derniers résultats de la coopération entre les deux pays et les deux ministères des Affaires étrangères. Ils ont également discuté des orientations de coopération futures, ainsi que de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont réjouies que la coopération Vietnam - Laos ait continué de se développer fortement dans de nombreux domaines. Elles ont constaté l’approfondissement de la coopération politique, la consolidation continue de la coopération en matière de défense et de sécurité, le renforcement des relations économiques avec un commerce bilatéral de plus de 1,7 milliard d'USD au cours de la période de janvier à octobre de 2024 (soit une hausse de 28,26% en rythme annuel)...

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre efficacement les plans de mise en œuvre des accords de haut niveau pour le 4e trimestre 2024 et l’année 2025, d’approfondir la coopération en matière de défense-sécurité, de s’efforcer de créer des percées dans la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Les deux parties ont en outre décidé de charger les organes compétents de travailler ensemble afin d'élaborer rapidement un projet d'accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères pour la période 2026 - 2031 et un programme d'action de coopération en matière de diplomatie économique pour la période 2026 - 2030.

Photo : VNA/CVN

Le ministre lao des Affaires étrangères a affirmé le soutien de son pays au Vietnam pour organiser avec succès le deuxième Forum du futur de l'ASEAN ( ASEAN Future Forum - AFF 2), prévu début 2025.

Les deux parties se sont également réjouies que leurs pays se coordonnent et se soutiennent régulièrement dans les forums multilatéraux, notamment les organes onusiens, ainsi que dans la question de la Mer Orientale et dans le cadre de coopération du Mékong. Les deux parties ont décidé d’organiser la 12e consultation politique au Vietnam.

Dès la 11e consultation politique, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a décerné de nobles distinctions du Vietnam à des collectifs et individus du ministère lao des Affaires étrangères pour leurs contributions à l’Année de solidarité et d'amitié entre le Vietnam et le Laos 2022.

VNA/CVN