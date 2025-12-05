Vietnam - UE : le tournant d’un partenariat arrivé à maturité

En revisitant 35 ans de relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), un constat s’impose : l’évolution ne se mesure plus seulement à l’ampleur croissante de la coopération, mais surtout à la transformation qualitative dans la manière dont les deux parties se perçoivent et travaillent ensemble.

>> Vietnam - UE : la Pologne ratifie l'accord de protection des investissements (EVIPA)

>> Relations Vietnam - UE : 35 ans d’un partenariat en pleine expansion

>> Examen des progrès de la coopération Vietnam - UE en matière de transition énergétique

Photo : Trân Duc Hung/CVN

D’une relation dominée, au début des années 1990, par l’aide publique au développement (APD) et l’appui institutionnel, le Vietnam et l’UE sont devenus aujourd’hui des partenaires étroitement liés dans le commerce, l’investissement, l’éducation, la science, la technologie et, plus encore, dans la transition verte.

Le colloque international célébrant le 35e anniversaire des relations entre le Vietnam et l’UE, organisé le 3 décembre à Hanoï par l’Académie vietnamienne des sciences sociales et la délégation de l’UE au Vietnam, l’a démontré : le partenariat Vietnam - UE n’a cessé d’évoluer, de s’adapter aux turbulences du monde, et entre désormais dans une nouvelle phase - exigeante mais porteuse d’immenses opportunités.

Un parcours d’intégration constamment renforcé

Depuis les premiers jours de l’ouverture économique, l’UE a été l’un des partenaires pionniers du Vietnam en matière d’APD, de réformes institutionnelles, de réduction de la pauvreté, d’amélioration des infrastructures et de formation des ressources humaines. Ce socle a permis au Vietnam de s’inscrire durablement sur la trajectoire de l’intégration internationale.

Trois jalons ont structuré en profondeur les 35 années écoulées : l’Accord-cadre de coopération de 1995 ; l’Accord de partenariat et de coopération intégrale (PCA) de 2012 ; l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) de 2020.

Le PCA a installé un cadre institutionnel pour le dialogue politique, l’État de droit, les droits humains, l’environnement et la sécurité non traditionnelle. Quant à l’EVFTA, il marque l’entrée du Vietnam dans la catégorie des partenaires commerciaux majeurs de l’UE - un exploit pour un pays en développement d’Asie qui signe un accord de nouvelle génération avec Bruxelles.

Résultat : le commerce bilatéral a presque triplé en dix ans, atteignant 67,08 milliards d’euros en 2024, malgré un contexte géopolitique mondial extrêmement volatil. Le Vietnam est désormais le premier partenaire commercial de l’UE en ASEAN, tandis que l’UE demeure l’un des marchés les plus exigeants mais aussi les plus stables pour les exportations vietnamiennes.

Des acquis remarquables : du commerce à l’innovation

Le commerce, moteur central du partenariat

L’EVFTA a joué un rôle déterminant : plus de 70% des lignes tarifaires ont été supprimées dès son entrée en vigueur, donnant un élan puissant aux secteurs d’exportation phares du Vietnam (textile-habillement, cuir-chaussure, électronique, produits agricoles et aquatiques).

De leur côté, les entreprises européennes bénéficient d’un accès élargi au marché vietnamien dans les secteurs de l’industrie, des machines, de la pharmacie et des services financiers.

Photo : VNA/CVN

L’exemple de l’Allemagne illustre cette dynamique : 18,8 milliards d’euros d’échanges bilatéraux en 2024, plus de 530 entreprises allemandes implantées au Vietnam - un résultat directement renforcé par l’EVFTA et la perspective de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA).

L’éducation et les échanges humains : un capital social irremplaçable

La dimension humaine reste l’un des piliers les plus solides de la relation. Comme l’a souligné l’ambassadrice d’Allemagne, Helga Margarete Barth, plus de 7.000 étudiants vietnamiens poursuivent aujourd’hui leurs études en Allemagne.

Plus de 6.000 apprentis vietnamiens rejoignent chaque année le système de formation professionnelle allemand, tandis que 200 programmes universitaires conjoints et la présence active du Goethe-Institut ou de l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD) nourrissent un véritable continuum de coopération académique et culturelle.

Ces liens constituent le socle immatériel mais essentiel qui permet au partenariat Vietnam - UE de résister aux tensions politiques ou économiques.

La transition verte : un nouveau moteur stratégique

L’UE est au cœur de la transition écologique mondiale ; le Vietnam en est l’un des pays les plus exposés aux effets du changement climatique. D’où une complémentarité manifeste.

Avec le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) d’un montant de 15,5 milliards USD et un ensemble d’initiatives vertes, l’UE accompagne le Vietnam dans l’éolien offshore, la modernisation du réseau électrique, la finance durable, l’économie circulaire et les standards ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

L’avenir de l’accès du Vietnam au marché européen dépendra largement de sa capacité à se conformer aux nouveaux cadres réglementaires tels que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (CBAM) ou le règlement européen sur les produits “zéro déforestation” (EUDR). Réussir cette adaptation, c’est non seulement conserver les parts de marché existantes, mais aussi monter en gamme dans la chaîne de valeur mondiale.

Science, technologie et innovation : un pilier émergent

Horizon Europe, Erasmus+, les réseaux universitaires et les partenariats de R&D ouvrent un champ nouveau à la coopération : celui où la technologie, la connaissance et l’innovation se connectent directement au développement durable.

Pour le Vietnam, c’est l’opportunité d’entrer dans les domaines d’excellence européens : intelligence artificielle, cybersécurité, agriculture de précision, technologies énergétiques, gouvernance des données.

Ce sera vraisemblablement le cœur de la coopération de “nouvelle génération” dans les dix ou quinze prochaines années.

Des défis réels, parfois structurels

Les acquis sont substantiels, mais les défis le sont tout autant.

Premier défi : un excédent commercial important

Le Vietnam enregistre durablement un excédent vis-à-vis de l’UE, dans un contexte où l’Europe met en avant le commerce équitable, la transparence des chaînes d’approvisionnement et la hausse des standards environnementaux et sociaux.

Deuxième défi : l’investissement européen encore en deçà du potentiel

Malgré ses atouts technologiques et financiers, l’UE n’est pas encore parmi les investisseurs de premier rang au Vietnam. Les écarts de normes, les exigences juridiques élevées ou la qualité des infrastructures influencent encore les décisions.

Troisième défi : les nouvelles réglementations vertes

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), le règlement européen sur la déforestation (EUDR), taxonomie verte européenne… Ce sont des défis lourds, mais aussi une “contrainte motrice” qui peut pousser les entreprises vietnamiennes à moderniser leur technologie et leur gouvernance.

Quatrième défi : un environnement géopolitique incertain

La rivalité sino-américaine, le conflit en Ukraine, la fragmentation des chaînes d’approvisionnement conduisent l’UE à renforcer son “autonomie stratégique ouverte”. Pour le Vietnam, cela signifie saisir des opportunités tout en conservant une politique extérieure prudente et agile.

Perspectives : vers un partenariat stratégique vert et technologique

Des échanges au colloque émergent trois grandes tendances pour la prochaine décennie :

Premièrement, un basculement vers un partenariat vert stratégique, fondé sur la transition énergétique, le bas-carbone et l’économie circulaire.

Deuxièmement, l’innovation et la technologie deviendront des champs de coopération essentiels : c’est ce que le Vietnam recherche, et ce que l’UE peut offrir sans trop de contraintes politiques.

Troisièmement, le binôme EVFTA - EVIPA restera l’ossature de la relation économique. Une fois l’EVIPA ratifié, un afflux d’investissements européens de haute qualité pourrait créer un véritable effet d’entraînement.

Un partenariat en voie de redéfinition

Trente-cinq ans constituent un cycle suffisant pour mesurer la maturité d’une relation. Le rapport Vietnam - UE n’est plus celui d’un donateur et d’un bénéficiaire : c’est désormais la relation de deux partenaires en quête d’un modèle de développement adapté à un monde instable.

En combinant leurs forces - position géostratégique et dynamisme industriel du Vietnam, standards, technologies et vision verte de l’UE - les dix prochaines années pourraient ne pas être seulement une phase d’expansion, mais bien une décennie de redéfinition du partenariat à une nouvelle hauteur stratégique.

Trân Duc Hung/CVN