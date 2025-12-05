Hung Yên : interdiction de sortie en mer pour les navires non conformes à l’IUU

Dans l’effort de lever le "carton jaune" de la Commission européenne, la province de Hung Yên (Nord) adopte des mesures fermes : les navires de pêche ne répondant pas aux exigences seront immobilisés à quai, placés sous surveillance et interdits de sortie en mer.

L’objectif est d’assurer une traçabilité transparente, un encadrement strict de la flotte et un retour à une exploitation halieutique conforme aux réglementations.

Interdiction de mise à la mer pour les navires en infraction

Au 25 novembre, Hung Yên recense 734 navires de pêche, dont 730 encore titulaires d’un permis valide et quatre en attente de renouvellement. Aucun navire n’a perdu sa connexion de suivi depuis plus de dix jours et aucun cas de pêche hors eaux territoriales n’a été constaté.

Selon Nguyên Duc Kiên, directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, Hung Yên a mis en œuvre plusieurs mesures intensives afin de renforcer la lutte contre la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée) et se préparer à la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE), dans l’objectif de faire lever le "carton jaune" imposé au secteur halieutique national.

Concernant la gestion de la flotte, les autorités ont exigé l’enregistrement complet des navires, leur marquage et l’apposition des numéros d’immatriculation conformément à la Circulaire 23. Une liste de 37 navires non conformes a été établie et mise à jour : dix dépourvus de certificat de sécurité technique, dix-huit avec permis de pêche expiré, douze présentant une perte de signal de surveillance de plus d’un mois et sept sans certificat de sécurité sanitaire. Ces embarcations sont désormais placées sous surveillance et interdites d’activités halieutiques.

Les navires non autorisés doivent rester à quai dans des zones de mouillage centralisées. Il leur est interdit d’embarquer matériel de pêche ou équipements, leur liste ayant été affichée publiquement afin d’assurer un contrôle communautaire.

"Pour les pêcheurs, partir en mer ne signifie plus seulement maintenir leur subsistance, mais respecter strictement les zones autorisées pour préserver la réputation des produits halieutiques du Vietnam et de Hung Yên en particulier", souligne Nguyên Duc Kiên.

À la commune de Thai Thuy, les habitants, dont l’unique activité est la pêche, respectent largement les réglementations INN, témoigne Hoàng Dinh Kha, chef du quartier numéro 9. Pour mieux diffuser les consignes, un groupe Zalo réunissant les capitaines de navire a été créé afin de transmettre les informations officielles de l’État et des autorités compétentes.

Ne pas laisser les efforts devenir vains

La province a défini dix groupes d’actions prioritaires : communication renforcée, contrôle strict de la flotte, application rigoureuse de la Loi sur les produits aquatiques, garantie de la traçabilité électronique, montée en puissance des comités INN locaux et préparation technique pour l’inspection européenne à venir.

Selon Nguyên Hùng Nam, vice-président du Comité populaire provincial, Hung Yên s’engage à identifier 100% des navires et à appliquer des mesures de gestion renforcées. Les dirigeants sectoriels et locaux seront personnellement responsables en cas d’infraction.

Les forces compétentes ont déjà vérifié les données d’enregistrement, identifié l’ensemble de la flotte via le système VNeID, contrôlé 405 départs et arrivées de navires, supervisé plus de 222 tonnes de produits débarqués et formé les pêcheurs à la déclaration électronique via l’application eCDT-VN.

"Au-delà des efforts des autorités, nous avons besoin de la coopération totale des pêcheurs. La levée du +carton jaune+ ouvrirait l’accès à des marchés haut de gamme, augmenterait la valeur des produits et améliorerait les revenus des communautés maritimes", insiste Nguyên Hùng Nam.

Ces derniers jours, les équipes intersectorielles ont intensifié les contrôles dans les ports de la province et informé les pêcheurs des règles en vigueur concernant les zones de pêche autorisées.

Bùi Xuân Cu, pêcheur de la commune de Nam Cuong, témoigne : après de nombreuses campagnes de sensibilisation concernant les mesures de levée du "carton jaune", la majorité des pêcheurs ont pris conscience de leurs responsabilités et respectent strictement les zones maritimes, sans s’aventurer hors des eaux souveraines.

Texte et photos : Ngoc Hòa - Câm Sa/CVN