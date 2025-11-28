Relations Vietnam - UE : 35 ans d’un partenariat en pleine expansion

L’année 2025 constitue un jalon important dans les relations entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) alors que les deux parties célèbrent le 35 e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (28 novembre), a estimé la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, dans l'article Aperçu et perspectives de développement des relations Vietnam-UE .

Depuis les premières pierres posées en 1990, l’UE s’est affirmée comme l’un des partenaires de développement majeurs du Vietnam durant son processus de Renouveau, d’ouverture et d’intégration internationale, avec de nombreux programmes d’appui au développement socio-économique, au renforcement institutionnel, à la formation des ressources humaines et à l’amélioration des infrastructures et des services de santé.

La signature de l’Accord de partenariat et de coopération intégrale (PCA) en 2012, de l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) en 2019 ainsi que de nombreux accords dans les domaines de la sécurité-défense, des investissements et de l’agriculture ont donné une nouvelle impulsion à une relation fondée sur la confiance politique, le dialogue ouvert et le partage d’intérêts, malgré les différences.

Ces dernières années, la coopération politique et diplomatique s’est renforcée grâce à des échanges réguliers de délégations de haut niveau et à une coordination étroite au sein des forums internationaux et régionaux.

Sur le plan économique, l’EVFTA constitue l’un des points d’orgue des relations entre les deux parties. Cinq ans après son entrée en vigueur, il a favorisé une croissance remarquable des échanges. En 2024, le commerce bilatéral a augmenté de plus de 10 % pour atteindre 68,4 milliards de dollars, sur les neuf premiers mois de 2025, il a encore progressé de 8,4% pour s’établir à 54,6 milliards de dollars. L’UE est aujourd’hui le quatrième partenaire commercial et le sixième investisseur du Vietnam, tandis que le Vietnam est devenu le principal partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN.

Les produits vietnamiens - du café, des noix de cajou et des produits aquatiques aux appareils électroniques et au textile – sont de plus en plus appréciés des consommateurs européens. Parallèlement, les entreprises européennes présentes dès les premières années de l’ouverture économique du Vietnam continuent d’y étendre leurs activités, considérant le pays comme un marché attrayant et stable.

L’UE reste un bailleur de fonds important pour le Vietnam dans les domaines de la réforme juridique, de l’éducation, de la gestion forestière, de la protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique. La coopération en matière de sécurité et de défense s’est également consolidée avec la signature, en 2019, de l’Accord-cadre (FPA) permettant la participation du Vietnam aux missions de gestion de crise de l’UE, ainsi qu’à un mécanisme de dialogue en la matière.

Les deux parties collaborent efficacement dans la lutte contre les menaces non traditionnelles comme recherche et sauvetage, lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, lutte contre la traite des êtres humains et le terrorisme.

La coopération bilatérale entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) dans des domaines tels que l’éducation, la formation, la science, la technologie, l’innovation et la culture continue de se renforcer et de s’élargir. Grâce aux programmes Erasmus+, Horizon Europe, Team Europe et à de nombreux projets de recherche et d’échanges académiques, étudiants et enseignants bénéficient régulièrement d’opportunités d’échanges et de collaboration. Les activités culturelles et artistiques - semaines du film, expositions - se multiplient, favorisant une meilleure compréhension mutuelle et consolidant l’amitié entre le Vietnam et les pays de l’UE.

D’autres secteurs, tels que la justice, l’agriculture, la sylviculture ou la pêche durable, sont également au cœur des dialogues, avec pour objectif de lever les obstacles et de faciliter la coopération.

En se projetant sur les 35 prochaines années et au-delà, les relations Vietnam - UE s’annoncent prometteuses. Avec une base solide et une vision partagée, les deux parties envisagent de renforcer leur partenariat vers un niveau stratégique global, ouvrant un espace de coopération plus large et durable.

Les perspectives économiques sont particulièrement vastes dans les domaines comme économie circulaire, énergies renouvelables, semi-conducteurs, satellites, transformation numérique. L’UE poursuit sa stratégie de diversification des chaînes d’approvisionnement et des marchés, tandis que le Vietnam, grâce à sa position géographique stratégique, sa jeunesse et un environnement des affaires en amélioration, devient une destination attrayante pour les entreprises européennes.

L’accord EVIPA, une fois ratifié, devrait stimuler les investissements de qualité dans des secteurs où l’UE excelle et le Vietnam a des besoins, notamment l’énergie renouvelable, les infrastructures de transport, les villes intelligentes, l’économie circulaire, les biotechnologies, la santé et la pharmacie.

La transition verte et le développement durable, domaines dans lesquels l’UE possède un savoir-faire reconnu, devraient constituer un axe majeur de coopération. L’UE accompagnera le Vietnam dans son processus de transition énergétique et dans l’atteinte de l’objectif zéro émission nette à l’horizon 2050.

L’éducation, la culture, les arts et les échanges entre les peuples demeurent des moteurs essentiels de l’amitié et de la confiance mutuelle. Le Vietnam continuera d’attirer les touristes européens grâce à des politiques de visa favorables, tandis que l’UE restera une destination prisée des étudiants vietnamiens.

Le Vietnam entend poursuivre son partenariat avec l’UE afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, au bénéfice des deux parties, a conclu la vice-ministre Lê Thi Thu Hang.

VNA/CVN