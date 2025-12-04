Examen des progrès de la coopération Vietnam - UE en matière de transition énergétique

Le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam ont tenu le 3 décembre la 4ᵉ réunion du Comité de pilotage du Programme de transition énergétique durable UE - Vietnam (SETP), coprésidée par le vice-ministre Nguyên Hoàng Long et l'ambassadeur de l'UE à Hanoï, Julien Guerrier.

Photo : MOIT/CVN

La réunion a porté sur l'examen des progrès réalisés en matière de soutien budgétaire, d’objectifs de décaissement et de résultats du programme SETP, ainsi que sur l’étude du plan de travail annuel relatif aux projets d’assistance supplémentaires.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a souligné que cette réunion offrait l'occasion d'évaluer l'efficacité des projets en cours et a insisté sur l'impact positif de SETP sur l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il a également salué le soutien indéfectible de l'UE et réaffirmé que la mise en œuvre efficace des projets actuels jetterait les bases d'une coopération renforcée à l'avenir.

Pour sa part, l'ambassadeur Julien Guerrier a salué les efforts du Vietnam dans l’application du Plan électrique VIII révisé et de la feuille de route pour une transition énergétique juste. Il a affirmé que l’UE restait prête à accompagner le Vietnam dans l’obtention de résultats concrets dans ce domaine.

En conclusion, Nguyên Hoàng Long a réaffirmé l’importance capitale de ces projets pour la stratégie vietnamienne de développement durable de l’énergie et a souligné que les résultats de la réunion contribueraient à consolider les fondements de la coopération Vietnam – UE pour la prochaine phase.

L’ambassadeur Julien Guerrier a également reconnu que le Vietnam avait respecté les échéances fixées et a validé le plan d’action présenté.

La réunion a réaffirmé la détermination commune du Vietnam et de l’UE à promouvoir la transition vers des énergies propres, en vue d’un développement durable et d’un système énergétique moderne et flexible.

