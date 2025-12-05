Lutter contre la pêche INN

Ministère de la Défense : des navires et des hydravions en patrouille 24h/24

L’après-midi du 2 décembre, le général de corps d’armée Lê Quang Dao, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam et chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense chargé de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé la réunion de lancement des missions de la 48 e semaine du Comité.

Photo : QDND/CVN

Selon les services et unités concernés, ces dernières semaines, les forces relevant du ministère de la Défense ont mis en œuvre avec rigueur les missions fixées par le Premier ministre, ainsi que par la direction du ministère et l’État-major général, dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale.

Au cours de la semaine écoulée, plus de 50 navires ont été maintenus en service dans les zones maritimes, et deux hydravions ont effectué des patrouilles 24h/24 dans les eaux frontalières, afin de renforcer le contrôle contre la pêche INN. Dans les ports, zones d’ancrage, estuaires, côtes et îles proches du littoral, les gardes-frontières ont assuré les formalités d’entrée et de sortie pour 11.224 navires de pêche, en vérifiant systématiquement les documents réglementaires et l’équipement de sécurité.

Parallèlement, 676 patrouilles ont été déployées, mobilisant 2.935 officiers et soldats et 133 moyens opérationnels. Ces patrouilles ont permis de contrôler 1.380 navires opérant près des côtes.

Photo : QDND/CVN

Sur le plan de la transformation numérique dans la gestion de la lutte contre la pêche INN, le groupe Viettel a poursuivi la mise en œuvre des missions confiées par le Premier ministre dans le télégramme 198/CĐ-TTg et la décision 2310/QĐ-TTg du 1erʳ octobre 2025, ainsi que lors de la 23e réunion du Comité national de lutte contre la pêche INN.

Viettel a finalisé l’intégration du système de gestion des navires du ministère avec l’application VNeID et le système électronique de traçabilité des produits aquatiques (eCDT) du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Le logiciel de gestion des navires a été mis à jour pour recevoir et traiter automatiquement les informations transmises par VNeID et eCDT, permettant ainsi l’enregistrement des mouvements portuaires de manière plus efficace et sécurisée.

Photo : QDND/CVN

En préparation de la mission d’inspection de la Commission européenne et dans l’objectif de lever le "carton jaune" imposé aux exportations vietnamiennes de produits de la mer, le général Lê Quang Dao a appelé toutes les forces concernées à renforcer leur coordination avec les autorités locales et à mobiliser pleinement tous les moyens disponibles.

Il a insisté sur la nécessité d’assurer une présence maritime constante et efficace, en particulier dans les zones sensibles, et de maintenir une vigilance soutenue dans la détection, la prévention et la sanction des infractions liées à la pêche illégale.

Selon lui, l’amélioration de l’organisation des dispositifs en mer et le renforcement des patrouilles permettront de garantir un contrôle plus rigoureux et de renforcer la crédibilité du Vietnam auprès de ses partenaires internationaux.

Minh Hang/CVN