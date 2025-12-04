Alerte rouge aux escroqueries lors du pic d'achats en ligne de fin d'année

À l'approche du Nouvel An lunaire, le Vietnam connaît une explosion du commerce électronique, avec un chiffre d'affaires pouvant dépasser 100.000 milliards de dongs durant le pic de fin d'année.

Si le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit un marché de détail en ligne d’environ 32 milliards de dollars en 2025, cette période faste constitue également un terrain fertile pour la cybercriminalité.

Le Département de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la cybercriminalité (A05) a recensé depuis le début de l’année plus de 125.000 faux sites web, causant des pertes s’élevant à près de 20.000 milliards de dongs.

La Commission nationale de la concurrence met en garde contre des tactiques d’escroquerie de plus en plus sophistiquées : fausses interfaces imitant des plateformes renommées comme Shopee ou Lazada, arnaques aux "fausses remises, logiciels malveillants", ou encore utilisation du "deepfake" pour usurper des identités et manipuler psychologiquement les victimes.

L'intelligence artificielle (IA) a exacerbé la menace, automatisant les attaques et permettant de créer des virus capables de contourner les protections classiques à faible coût.

Face à ce défi, les experts préconisent d’"utiliser l’IA pour combattre l’IA". Des acteurs technologiques comme VNPT et MoMo déploient des solutions de détection en temps réel et d’analyse comportementale biométrique, exploitant les capteurs des appareils pour repérer les anomalies et bloquer les transactions frauduleuses.

Pour se protéger, l'Association nationale de cybersécurité recommande un "bouclier à trois couches", combinant cadre juridique, technologies et compétences numériques.

Les usagers sont invités à appliquer rigoureusement le principe des "3 Non - 3 Rapides" : ne jamais faire confiance aveuglément, ne pas installer de liens inconnus, ne pas transférer d'argent sans authentification ; et vérifier, couper les connexions et signaler rapidement tout incident aux autorités compétentes.

