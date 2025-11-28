Vietnam - UE : la Pologne ratifie l'accord de protection des investissements (EVIPA)

Le président polonais Karol Nawrocki a signé, ce vendredi 28 novembre, la loi ratifiant l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVIPA), achevant ainsi la dernière étape de procédure et faisant de la Pologne le 20 e État membre de l’UE à approuver le texte.

Photo : PAP/VNA/CVN

Le projet de loi, présenté par le gouvernement polonais, avait été adopté à une majorité de 100% des voix à la Diète le 17 octobre puis au Sénat le 6 novembre, illustrant le consensus transversal des forces politiques polonaises en faveur du renforcement de la coopération avec le Vietnam, considéré comme un partenaire majeur de la Pologne en Asie du Sud-Est.

Cette ratification concrétise l’un des engagements pris lors de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Pologne en janvier 2025, au cours de laquelle Varsovie avait convenu de finaliser la procédure d’approbation de l’EVIPA cette année.

La ratification de l’accord revêt une importance particulière à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne (1950-2025).

Elle devrait donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, et contribuer à porter les relations entre les deux pays au nouveau sommet.

VNA/CVN