Hanoï renforce la connexion PME - IDE : un dialogue pour débloquer la chaîne d’approvisionnement durable

L’après-midi du 4 décembre, la salle de conférence du Complexe administratif de Vân Hồ, dans le quartier de Hai Bà Trung, à Hanoï, a réuni plus d’une centaine de délégués, avec 126 points de connexion en ligne à travers la capitale. Tous étaient rassemblés autour d’un enjeu central : comment permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) de Hanoï de s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises et des groupes d’investissement directs étrangers (IDE).

Photo : Mai Quynh/CVN

Organisée par le Service des finances de Hanoï, en collaboration avec l’Association des entreprises d’investissement étranger (VAFIE) et d’autres partenaires, la table ronde intitulée "Connexion des PME avec les grandes entreprises - Une percée dans la chaîne d’approvisionnement pour le développement durable de la capitale" s’inscrit dans la mise en œuvre des Résolutions 50, 59 et 68 du Bureau politique, qui mettent l’accent sur le développement durable, l’intégration internationale et le rôle clé de l’économie privée.

L'événement marque également un jalon dans la nouvelle phase de développement 2025-2030 pour la capitale, visant à renforcer l’innovation, la transition numérique et la durabilité économique.

PME : moteur essentiel de l’économie de Hanoï

Photo : Anh Minh/CVN

Dès l’ouverture, Mai Công Quyên, directeur adjoint du Service des finances, a rappelé le rôle incontournable des PME dans l’économie locale. Aujourd’hui, Hanoï compte plus de 424.000 entreprises enregistrées, dont 98,2% sont des PME, représentant plus de 40% du GRDP et plus de 55% de l’emploi.

“Le lien entre les PME et les grandes entreprises ne permet pas seulement aux premières d’accéder à la technologie, aux marchés et à la gestion, il aide aussi les grandes sociétés à renforcer leur autonomie d’approvisionnement et à bâtir un écosystème de production durable ”, a souligné M. Quyên.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces chiffres encourageants, les PME font face à des obstacles persistants : manque de capital, accès limité à la technologie, ressources humaines restreintes et exigences élevées en matière de normes industrielles. Pour y remédier, Hanoï a présenté plusieurs solutions concrètes : appui au financement et au crédit pour les PME ; formation et professionnalisation des ressources humaines ; développement de plateformes numériques de mise en relation ; attraction d’un investissement étranger de haute qualité ; promotion de l’innovation et de la transition numérique.

“Les services municipaux s’engagent à accompagner les entreprises, à garantir un environnement d’affaires transparent et clairement orienté vers l’efficacité”, a-t-il ajouté.

Dialogue ouvert entre experts et acteurs économiques

Photo : Anh Minh/CVN

La session de discussion, d’une durée de près de deux heures, a permis un échange franc entre responsables publics, dirigeants d’entreprises et experts économiques.

Le Professeur Mac Quôc Anh, secrétaire du Comité du Parti et secrétaire général de l’Association des PME de Hanoï, a rappelé : “Les PME de la capitale sont dynamiques, mais elles rencontrent encore des difficultés pour répondre aux normes des grandes entreprises”.

Pour sa part, Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint du Département de l’investissement étranger (ministère des Finances), président de la VAFIE, a précisé : “L’écart technologique et le niveau d’exigence des grandes entreprises constitue un obstacle majeur pour les PME dans l’intégration aux chaînes d’approvisionnement IDE”.

Ces interventions ont été largement saluées par les entreprises présentes.

Les représentants d’entreprises telles que HAECO, Nutricare, Vgreen ou Bao Minh ont partagé leurs difficultés au quotidien : manque de capitaux pour investir dans la technologie, difficultés à atteindre les normes internationales et coûts élevés de modernisation.

“Pour entrer dans une chaîne d’approvisionnement, il faut investir fortement dans la technologie et la gestion. Les soutiens existent, mais des programmes spécifiques à chaque secteur seraient beaucoup plus efficaces”, a expliqué Nguyên Duc Minh, directeur général de Nutricare.

Les PME ont également exprimé leur besoin d’un mécanisme de liaison direct et régulier avec les groupes IDE opérant à Hanoï, pour mieux planifier leurs investissements et adapter leurs processus de production aux exigences du marché.

Vers un modèle “gagnant-gagnant”

Photo : Anh Minh/CVN

Les experts ont souligné que la durabilité des partenariats repose sur un modèle où chaque acteur en tire des bénéfices clairs : les PME gagnent en compétitivité ; les grandes entreprises disposent d’un réseau d’approvisionnement stable et fiable ; les investisseurs étrangers augmentent leur taux de localisation.

Parmi les mesures concrètes proposées : création de centres d’appui sectoriels pour les PME ; mise en place d’un mécanisme de commandes publiques et privées ; développement d’une base de données commune pour la mise en relation ; accélération de la transition numérique et verte ; renforcement du rôle d’entraînement des grandes entreprises.

Photo : VNA/CVN

Le Service des finances s’est engagé à devenir le point focal pour recueillir toutes les difficultés et recommandations des entreprises, afin de les transmettre aux autorités compétentes pour un traitement rapide et efficace.

Cette rencontre ouvre la voie à une nouvelle dynamique de coopération, essentielle pour bâtir une chaîne d’approvisionnement robuste et durable au cœur de la capitale vietnamienne, et démontre l’engagement de Hanoï pour un environnement économique transparent, compétitif et durable.

Mai Quynh/CVN