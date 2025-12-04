Lutte contre la pêche INN : un effort coordonné du central au local

Depuis plus de huit ans, le Vietnam s’efforce de répondre à l’avertissement ("carton jaune") adressé par la Commission européenne (CE) à ses produits de la mer. Les autorités ont modernisé le cadre juridique, renforcé le contrôle de la flotte et mis en place un système de traçabilité plus transparent.

Photo : CTV/CVN

Ces avancées constituent une base essentielle pour entamer la phase décisive vers la levée du "carton jaune" pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Renforcement du cadre juridique et contrôle accru de la flotte

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement, Phùng Duc Tiên, depuis l’avertissement du 23 octobre 2017, le Vietnam a appliqué un ensemble de solutions coordonnées : amélioration du cadre juridique, resserrement du contrôle des navires, traçabilité renforcée et sanctions strictes contre les infractions. Malgré l’absence de levée officielle du "carton jaune", les progrès enregistrés ouvrent la voie à une transition décisive.

Ces derniers mois, onze circulaires, deux décrets ainsi que plusieurs directives du Parti et du Gouvernement ont été publiés. Après le Document N°81-CV/TW (mars 2020) et surtout la Directive N°32-CT/TW (avril 2024) du Secrétariat sur le renforcement de la lutte contre la pêche INN, le gouvernement a promulgué la Résolution N°52/NQ-CP et la Résolution N°04/2024/NQ-HDTP du Conseil des juges de la Cour suprême populaire, encadrant les poursuites pénales liées à la pêche illégale.

Le vice-ministre souligne que, depuis les directives directes du Premier ministre, la gestion de la flotte a profondément changé. Les données harmonisées entre VN-Fishbase et les ministères de la Police et de la Défense recensent 79.360 navires, dont plus de 7.000 mesurant 15 mètres ou plus et plus de 4.000 de 24 mètres ou plus.

Les provinces ont adopté une approche stricte, interdisant la sortie en mer aux navires non conformes. Elles ont finalisé l’immatriculation, l’inspection, la délivrance des licences et la mise à jour de VNFishbase, mettant ainsi fin aux navires dits "3 non" (non immatriculés, non inspectés, sans permis). Aujourd’hui, près de 100% des navires sont équipés du système de surveillance VMS (système de surveillance des navires), sauf ceux temporairement arrêtés ou en liquidation. Le VMS permet de suivre tout le parcours du navire, du départ à l’arrivée au port.

Parallèlement, les localités déploient le VMS pour les navires de 12 à 15 mètres, expérimentent les journaux de bord électroniques, numérisent et identifient les navires via VNeID, et étudient un projet de vente de navires non conformes pour soutenir les pêcheurs.

Le Vietnam prêt pour l’inspection européenne

Photo : VNA/CVN

Le pays finalise l’interconnexion entre VNFishbase, les journaux électroniques, la traçabilité numérique et le VMS, intégrés aux procédures administratives. L’objectif : créer une plateforme unifiée de gestion de la chaîne d’exploitation des produits de la mer.

Concernant la traçabilité, le système électronique est strictement appliqué depuis l’octroi des permis dans les ports (SC) jusqu’aux certificats destinés aux usines (CC). Le contrôle des marchandises importées est renforcé dans les 51 ports relevant de l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port (PSMA).

Le Vietnam a également résorbé l’arriéré des infractions administratives accumulées depuis des années, ne laissant que 0,33% de dossiers en attente. Le pays fournit en parallèle des explications à la Commission européenne sur la gestion des navires étrangers en infraction et sur plusieurs dossiers de traçabilité.

Perspectives de levée du "carton jaune"

Évoquant les scénarios présentés au Gouvernement, le vice-ministre Phùng Duc Tiên affirme que les résultats obtenus renforcent la confiance dans une pêche vietnamienne transparente, responsable et intégrée aux standards internationaux.

La lutte contre la pêche INN est menée de manière coordonnée du niveau central au local, associée à une vaste campagne de sensibilisation et de formation. Grâce à des efforts constants, la CE reconnaît la détermination du Vietnam et salue sa capacité à maintenir une pêche responsable et entièrement traçable, ajoute-t-il.

S’adressant aux provinces côtières, il rappelle que malgré huit années d’efforts, l’objectif n’est pas encore atteint. La Directive 32-CT/TW qualifie cette mission d’urgente, exigeant un engagement total des dirigeants. Le Premier ministre a clairement insufflé l’esprit de déclaration de guerre contre la pêche INN à tous les échelons.

Avec la détermination de tout le système politique, nous sommes convaincus que le Vietnam lèvera prochainement le “carton jaune”, garantira une pêche durable conforme aux orientations de la Directive 32 et assurera une traçabilité transparente, conclut le vice-ministre.

Tu Linh/CVN