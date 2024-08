Logistique : les entreprises subissent la pression de "passer au vert"

Alors que l'économie se concentre de plus en plus sur la protection de l'environnement, le développement de chaînes d'approvisionnement vertes, notamment les réseaux logistiques verts, est une tendance mondiale inévitable.

Il s'agit d'une nouvelle force motrice et d'une nouvelle direction pour le développement, aidant les entreprises de logistique à répondre aux critères environnementaux et à améliorer leur compétitivité sur le marché. Le temps est venu pour les entreprises de logistique vietnamiennes d'améliorer rapidement leurs infrastructures, de se convertir aux moyens de transport respectueux de l'environnement et d'améliorer la connectivité pour promouvoir le développement d'un réseau logistique vert au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Résoudre tôt les problèmes



Le développement de chaînes d'approvisionnement vertes, notamment la logistique verte, est presque obligatoire si les entreprises ne veulent pas être éliminées des activités commerciales et d'import-export mondiales. De nombreuses grandes entreprises de logistique dans le monde, telles que les compagnies maritimes et les entreprises portuaires, ont une feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et se convertir à l'énergie verte plus tôt que la feuille de route engagée par les pays.

Mais au Vietnam, ce processus est encore lent en raison de nombreux obstacles. En conséquence, bien que les autorités aient publié un mécanisme de développement de la chaîne d'approvisionnement verte avec une série de documents juridiques sur tous les types de transport, de nombreux experts estiment que la mise en œuvre de la réglementation n'est en réalité pas très efficace et n'a pas créé d'avantage concurrentiel dans le domaine de l'import-export. En outre, les réglementations et politiques actuelles du gouvernement sur la logistique verte ne se concentrent que le transport routier.

La limitation des réglementations liées à d'autres infrastructures logistiques telles que les entrepôts ou les systèmes informatiques a conduit à un manque d'uniformité dans l'application et la mise en œuvre de la logistique verte et à un manque de connectivité, ce qui fait que les coûts logistiques du Vietnam sont plus élevés que dans de nombreux pays de la région.

Selon certains experts, en raison de la sensibilisation et de la compréhension limitées des entreprises, ainsi que des ressources financières, des qualifications et des capacités, le "verdissement" de l'industrie de la logistique n'a pas vraiment reçu l'attention requise. En outre, la transformation verte de l'industrie de la logistique reste un problème difficile pour les entreprises.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, les petits véhicules de transport de passagers ont commencé à passer de l'utilisation de combustibles fossiles à l'énergie renouvelable, mais les gros véhicules de transport de marchandises et les navires ne peuvent pas encore effectuer cette conversion en raison des coûts d'investissement énormes.

D'un point de vue commercial, Ngô Sy Hoài, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), a déclaré que le secteur de la logistique avait vraiment besoin d'un changement de "qualité" pour survivre dans le contexte actuel. Pour encourager les entreprises, le gouvernement doit créer des conditions plus favorables au commerce, simplifier les procédures administratives et créer les meilleures conditions pour soutenir les entreprises dans le processus de transformation numérique et verte, associé à l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 auquel le Vietnam s'est engagé lors de la COP 26.

Opportunités pour les entreprises

Actuellement, la structure des services de transport du Vietnam n'est pas équilibrée et durable, la proportion du transport routier prédominant sur les autres formes de transport. Les émissions de gaz à effet de serre du transport routier sont 21,95 fois supérieures à celles du transport aérien, 19,94 fois supérieures à celles du transport maritime et 245,49 fois supérieures à celles du transport ferroviaire.

Selon la Banque mondiale (BM), les activités de transport au Vietnam émettent plus de 50 millions de tonnes de CO2 chaque année, le transport routier représentant 85% des émissions totales. Ces émissions devraient augmenter en moyenne de 6 à 7% par an, et il est prévu que le secteur des transports émettra jusqu'à 90 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Par conséquent, les entreprises doivent rapidement changer leur perception du concept de logistique verte, pour exploiter plus efficacement le trafic fluvial intérieur et les routes côtières. C'est également une opportunité d'aider les entreprises à augmenter le volume de marchandises transportées, à réduire les coûts, à optimiser les profits et à réduire les émissions des véhicules dans l'environnement.

Photo : CTV/CVN

En parlant du processus de transformation verte des activités logistiques, Truong Tân Lôc, directeur marketing de Saigon Newport Corporation, a déclaré que son unité était toujours pionnière dans les opérations commerciales, transformant les méthodes et changeant progressivement les habitudes des clients. Nguyên Quang Vinh, vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Vietnam (VCCI), a affirmé que lorsque les entreprises appliquent la logistique verte dans leurs stratégies à long terme, elles augmenteront le nombre de leurs clients, leurs revenus, réduiront leurs coûts et amélioreront leur compétitivité sur le marché vers un développement durable et global.

Cependant, pour atteindre les objectifs susmentionnés, le gouvernement et les ministères et branches concernés doivent continuer à envisager davantage de politiques pour encourager et promouvoir le développement de la logistique verte dans les entreprises, en particulier les PME.

Parmi elles, il y a les incitations fiscales, la réduction des coûts pour les entreprises, l'encouragement de l'utilisation de sources d'énergie pour remplacer les combustibles fossiles dans le transport routier.

Pour les entreprises, l'utilisation de moyens de transport respectueux de l'environnement, l'optimisation des itinéraires et de la gestion des entrepôts, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'écologisation des activités logistiques contribuent non seulement à réduire l'impact sur l'environnement, mais apportent également des avantages économiques significatifs aux entreprises.

