Le PM Pham Minh Chinh fixe les tâches clés pour développer le secteur logistique

S’adressant au Forum logistique du Vietnam 2024, qui s’est tenu dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu, il a souligné la nécessité d’augmenter la contribution du secteur au PIB du pays de 10% à 15%, voire 20%, tout en augmentant la part du Vietnam dans la logistique mondiale de 0,4% à 0,6%, et en faisant passer le taux de croissance du secteur de 14%-15% à 20%.

En plus de sensibiliser le public à la place, au rôle et à l’importance de la logistique dans le processus de développement du pays, il est nécessaire de créer une percée dans le développement institutionnel, avec des efforts pour affiner les cadres afin de garantir que le secteur de la logistique se développe conformément aux trois objectifs clés, contribuant à atteindre une croissance à deux chiffres et à faire entrer le pays dans une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale, où le pays devient prospère et fort.

Le chef du gouvernement a appelé au développement d’infrastructures logistiques modernes et intégrées qui réduisent les coûts des intrants et améliorent la compétitivité des produits. Cela comprend la promotion de la croissance du transport aérien, maritime et ferroviaire à grande vitesse.

En outre, l’accent doit être mis sur la gouvernance intelligente, les ressources humaines de haute qualité et le renforcement de la diplomatie logistique, tout en modernisant les opérations logistiques nationales, en construisant et en développant une nation de libre-échange avec des connexions étroites entre les différents modes de transport - aérien, maritime, ferroviaire, fluvial et autoroutier - reliant les zones franches du monde et le réseau de transport international.

Il a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de se concentrer de toute urgence sur la construction d’une nation de libre-échange, la finalisation de la stratégie de développement logistique du Vietnam et l’établissement de zones de libre-échange internationales.

Créer un environnement propice

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le rôle du gouvernement dans la mise en place d’institutions, de stratégies et de plans pour créer un environnement propice au développement de la logistique.

Il a souligné la nécessité pour les localités d’accroître leur activité et leur autonomie pour stimuler le développement de la logistique, et a exhorté les entreprises à devenir plus autonomes et à contribuer davantage à l’élaboration de politiques qui équilibrent les intérêts de l’État, de la population et des entreprises, en insistant sur la devise d’harmonisation des avantages et de partage des risques.

Le dirigeant a également appelé les organisations et les entreprises étrangères à collaborer et à investir au Vietnam, en suivant les principes de compréhension mutuelle, de vision partagée et d’actions conjointes, d’avantages mutuels et de développement commun.

Les experts considèrent que le Vietnam a d’importantes opportunités pour promouvoir la croissance du secteur de la logistique grâce à l’expansion des infrastructures, notamment des réseaux routiers, des aéroports, des ports maritimes, des entrepôts et des centres logistiques. Le développement répond rapidement aux diverses demandes du marché.

Croissance d'année en année

Ces dernières années, le secteur de la logistique vietnamien a connu une croissance d’environ 14% à 16% par an, avec une échelle d’environ 40 à 42 milliards d'USD par an. Selon le classement de la Banque mondiale, le Vietnam se classe actuellement au 43e rang sur 155 pays en matière d’efficacité logistique et figure parmi les cinq premiers de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Au cours des neuf premiers mois de 2024, près de 6.500 entreprises de logistique ont été créées avec un capital social total de 36.550 milliards de dôngs (1,43 milliard d'USD) et près de 28.900 employés. Cela a marqué une augmentation de 13,5% du nombre d’entreprises et une augmentation de 18,3% du nombre d’employés, malgré une diminution de 11,3% du capital par rapport à la même période en 2023.

Le Forum logistique du Vietnam, organisé chaque année par le ministère de l’Industrie et du Commerce depuis 2013, vise à promouvoir l’application de technologies avancées dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement, à améliorer la compétitivité de Bà Ria-Vung Tàu et de la région du Sud-Est, et à favoriser la coopération entre les entreprises, les investisseurs et les agences de gestion pour développer le secteur de la logistique au Vietnam.

Cette année, le forum envoie un message sur l’intérêt du Vietnam pour le développement de zones de libre-échange comme solution révolutionnaire pour la croissance logistique, aidant à positionner le Vietnam comme une puissance logistique et contribuant à l’industrialisation et à la modernisation du pays.

