Visites du chef du Parti en Indonésie et Singapour : le Vietnam renforce son rôle régional



Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

L'élévation des relations avec l'Indonésie et Singapour au niveau de partenariat stratégique global constitue le point le plus marquant, tout en affirmant clairement la politique diplomatique proactive du Vietnam, son intégration internationale active et l'importance accordée au développement des relations avec les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

C'est là l'évaluation commune des médias internationaux, notamment de la presse et des experts des deux pays concernés, l'Indonésie et Singapour.

Beni Sukadis, analyste en sécurité nationale à l'LESPERSSI (Institut indonésien de défense et d'études stratégiques) basé à Jakarta, a souligné que les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en Indonésie et au siège du Secrétariat de l'ASEAN, constituaient un succès diplomatique majeur dans les relations bilatérales entre les deux pays. Elles témoignent également des liens solides et de la solidarité au sein de la région ASEAN.

Engagement

Selon Beni Sukadis, les récentes visites ont consolidé la position du Vietnam dans la coopération sécuritaire en Asie du Sud-Est. Les deux nations ont réaffirmé leur engagement en faveur de la stabilité maritime, de la lutte contre le terrorisme et de la coopération en matière de défense.

Photo : Van Phong/VN/CVN

Beni Sukadis a souligné qu'en approfondissant ses relations avec le Vietnam, l'Indonésie ne se contentait pas d'élargir ses opportunités économiques. Elle renforce également son influence stratégique dans la diplomatie régionale, garantissant un avenir plus résilient et une coopération plus approfondie.

Cette dynamique positive a été confirmée par le site anglophone de l'agence de presse indonésienne Antara (en.antaranews.com), qui rapporte que le Vietnam et l'Indonésie ont atteint un objectif majeur en élevant leurs relations au niveau de partenariat stratégique global.

Dinna Prapto Raharja, professeure associée et docteure, conseillère principale en politiques publiques chez Synergy Policies à Jakarta, a indiqué que ce partenariat stratégique global permettait au Vietnam et à l'Indonésie "de s’inspirer mutuellement afin de tirer pleinement parti des opportunités dans les domaines des sciences et des technologies". Elle a précisé que le Vietnam était un partenaire important pour l’Indonésie, qui ne le considérait plus comme un jeune membre de l'ASEAN, mais comme un acteur central et un élément essentiel des chaînes d'approvisionnement régionales.

Certains médias chinois, tels que Sohu, Sina et Baidu Baijiahao, ont également estimé qu'en renforçant ses relations avec l'Indonésie - la plus grande économie de l'ASEAN, le Vietnam pourrait tirer parti des interactions de haut niveau pour renforcer la coopération dans le Corridor économique Mékong - ASEAN, notamment dans les domaines du développement de l'économie numérique et de la gestion des ressources halieutiques.

En ce qui concerne la visite officielle du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, à Singapour, le ministre de l'Intérieur du pays hôte, K. Shanmugam, a affirmé qu’il s'agissait d'un jalon important dans les relations entre les deux nations.

Le site ThaiPBSworld, de la radio-télévision publique thaïlandaise, a estimé qu’en tant que membre actif de l'ASEAN, le Vietnam était désormais prêt à jouer un rôle de leader au sein du bloc après trois décennies d’intégration régionale.

