Vietnam - Singapour : engagement à renforcer leur coopération en matière de sécurité

>> Vietnam - Singapour : un potentiel de coopération à exploiter

>> Déclaration conjointe Vietnam - Singapour sur l’établissement d’un partenariat stratégique global

>> Vietnam - Singapour : vers une meilleure régulation des marchés financiers

Photo : VNA/CVN

Cette discussion s’inscrivait dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du 11 au 13 mars, à Singapour.

K. Shanmugam a qualifié cette visite d’étape importante dans les relations bilatérales, soulignant que Singapour et le Vietnam entretiennent des liens politiques, économiques et humains étroits, et partagent également de nombreux intérêts communs et stratégiques sur les questions régionales et internationales.

Dans ce contexte, il s’est dit convaincu que la coopération entre les deux ministères continuera de s’intensifier et de s’intensifier à l’avenir.

Luong Tam Quang a également estimé que les relations entre le Vietnam et Singapour étaient désormais à leur apogée, avec une confiance politique forte, des liens économiques et d’investissement diversifiés et en constante croissance, et des liens humains étroits.

Il a considéré l’élévation des relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique global lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm comme une étape historique permettant aux deux parties de renforcer leur collaboration dans l’intérêt de chaque pays et de contribuer à la construction d’une communauté de coopération et de développement de l’ASEAN unie et forte.

Au cours de leurs entretiens, les deux responsables ont passé en revue les résultats importants obtenus récemment, notamment le partage d’informations sur la criminalité transnationale, la coordination du règlement des affaires via l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), la garantie de la sécurité des délégations diplomatiques et des citoyens des deux pays, ainsi que la coordination des points de vue et le soutien mutuel lors des forums de coopération en matière de lutte contre la drogue au sein de l’ASEAN.

Ils ont convenu de hisser la coopération des deux ministères à la hauteur du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour, en mettant en œuvre efficacement les accords signés, notamment l’accord récemment signé sur la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, et en intensifiant les négociations et la signature d’autres documents juridiques visant à faciliter la coopération entre les services répressifs.

En matière de cybersécurité, le ministère vietnamien a hautement apprécié la participation active et le rôle de Singapour en tant que pays coordonnateur des efforts de l’ASEAN dans la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que la mise en œuvre par la cité-État de l’accord sur la lutte contre les incendies et les secours.

Sur la base des résultats obtenus, les deux ministres ont souligné la nécessité de maintenir une étroite collaboration afin de préserver fermement la sécurité nationale de leurs pays, de maintenir l’ordre social et la sécurité pour la paix et le bonheur des deux peuples, de mettre en œuvre efficacement les accords signés et d’accroître les échanges de délégations afin de renforcer les liens dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Les deux parties ont également convenu de mettre en œuvre des mécanismes de dialogue et des accords de coopération afin d’échanger des points de vue sur les questions de sécurité régionale d’intérêt commun, d’améliorer la capacité à répondre efficacement et rapidement aux nouveaux défis et de renforcer la coopération en matière de cybersécurité.

En outre, les ministères partageront leur expérience en matière d’administration électronique et de construction et de gestion de villes intelligentes, mettront en œuvre des systèmes juridiques pour garantir la cybersécurité et soutiendront activement leurs positions, points de vue et initiatives respectifs dans le cadre de l’ASEAN ainsi que d’autres mécanismes de coopération multilatérale, selon les ministres.

VNA/CVN