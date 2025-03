Le leader Tô Lâm conclut sa visite officielle à Singapour

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, son épouse et une haute délégation vietnamienne ont regagné l’aéroport international de Nôi Bài dans l’après-midi du 13 mars, concluant leur visite officielle de trois jours à Singapour à l’invitation du Premier ministre et secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) au pouvoir, Lawrence Wong.

Au cours de sa visite, le secrétaire général Tô Lâm s’est entretenu avec le Premier ministre Lawrence Wong, a rencontré le président Tharma Shamugaratnam et le président du Parlement, Seah Kian Peng, et a discuté avec le Premier ministre et secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) au pouvoir, Lawrence Wong.

Il a reçu le ministre d’État et ministre coordinateur de la Sécurité nationale, Teo Chee Hean ; rencontré l’ancien Premier ministre et ministre d’État, Lee Hsien Loong ; visité l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Université nationale de Singapour) et prononcé un discours sur la politique vietnamienne en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique dans une nouvelle ère, ainsi que sur les opportunités de coopération bilatérale.

À cette occasion, le leader du Parti et son épouse ont offert des fleurs en hommage au président Hô Chi Minh au Musée des civilisations asiatiques ; assisté à la cérémonie de baptême d’une orchidée au Jardin botanique de Singapour, baptisée "Papilionanda Tô Lâm Linh Ly" ; reçu des dirigeants d’entreprises singapouriennes de renom ; assisté à l’échange de documents de coopération ; rencontré des intellectuels vietnamiens d’outre-mer ; rencontré des responsables et du personnel de l’ambassade du Vietnam, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour ; et visité le terminal à conteneurs de Pansir Panjang et le centre technologique de l’Université nationale de Singapour.

Les deux parties ont décidé de transformer les relations entre le Vietnam et Singapour en un partenariat stratégique global. Elles se sont engagées à continuer de consolider et de renforcer leur coopération mutuellement bénéfique, leur confiance politique et leur coordination pour résoudre les défis communs actuels, sur la base du respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays, ainsi que de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre.

Ce faisant, les deux parties apporteront des avantages concrets aux peuples des deux pays et à une Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) unie et autonome, jouant un rôle central et inclusif, œuvrant pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde.

Afin de mettre en œuvre le Partenariat stratégique global récemment établi, les deux dirigeants ont convenu de charger les ministères des Affaires étrangères des deux pays de coordonner leurs efforts avec ceux des ministères et secteurs concernés afin d’élaborer un plan d’action.

Abordant les nouveaux développements en Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé la nécessité de continuer à renforcer la confiance politique, appelant toutes les parties concernées à régler leurs différends sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux parties ont réaffirmé que la CNUDM de 1982 établit le cadre juridique dans lequel toutes les activités dans les océans et les mers doivent être menées et qu’elle revêt une importance stratégique en tant que fondement de l’action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime, et que son intégrité doit être préservée.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a sincèrement remercié le gouvernement et le peuple singapouriens pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation. Il a invité le Premier ministre Wong à se rendre au Vietnam au moment opportun, l’invitation que le dirigeant singapourien a acceptée avec plaisir.

La première visite de Tô Lâm à Singapour en tant que secrétaire générale du Parti a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales et démontré la volonté du Vietnam de porter ses relations avec Singapour à de nouveaux sommets, conformément à sa politique et à ses orientations étrangères.

VNA/CVN