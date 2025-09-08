Le Vietnam à la 22e Conférence des commandants de l’armée de l’air de l’ASEAN

Une délégation vietnamienne, conduite par le général de brigade Vu Hông Son, commandant de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne du Vietnam, a participé le 8 septembre à Jakarta (Indonésie) à la 22e Conférence des commandants de l’armée de l’air de l’ASEAN (ASEAN Air Chief Conference - AACC-22).

Placée sous le thème “ASEAN Inclusivity and Sustainability of Non-Combatant Evacuation Operations” (Inclusivité et durabilité des opérations d'évacuation des non-combattants dans l'ASEAN), la conférence a mis en avant une approche stratégique et humanitaire pour diverses questions d’actualité.

Le général Vu Hông Son a affirmé que la participation du Vietnam réaffirme la politique de défense pacifique et d’autodéfense du pays, tout en démontrant son esprit proactif et responsable dans la coopération régionale en matière de défense et de sécurité.

À la conférence, la délégation vietnamienne a affirmé sa position claire et constante en faveur d’une coopération de défense pour la paix et la stabilité, dans le respect du droit international et en mettant en avant la dimension humanitaire, soulignant la nécessité d’un mécanisme de coordination efficace et d’une coopération étroite dans les opérations de secours en cas de catastrophe, d’évacuation de citoyens et de réponse aux défis de sécurité non traditionnels.

En marge de la conférence, elle a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs commandants de l’armée de l’air afin de promouvoir la coopération multilatérale et bilatérale, de consolider les liens d’amitié et de présenter l’image d’une armée vietnamienne professionnelle, proactive et responsable.

